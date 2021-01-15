نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقل راتب تقاعدي تمويل لكل متقاعد بالمملكة يبدأ من 10.000 الآف حتي 500 ألف ريال من بنك ساب Sabb في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض بالتقسيط للمتقاعدين بالسعودية، بنك ساب sabb السعودي يعمل علي تلبية جميع الاحتياجات الشخصية لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية من خلال برامجه التمويلية المختلفة التي يقدمها للمواطن والمقيم والمتقاعد، فيقدم بنك ساب تمويل شخصي للجميع خلال 3 ساعات فقط يصل إلى 3 مليون ريال، ويختار العميل ما يتناسب له من أي مبلغ يرغب في الحصول عليه، كما يدعم بك ساب sabb جميع الأفراد المقبلين علي التقاعد ومن وصلوا إلى سن التقاعد بالمملكة من خلال تقديم تمويل شخصي لهم يصل إلى 500 ألف ريال سعودي وتعد هذه سيولة نقدية مميزة يختار المتقاعد منها المبلغ الذي يرغب به، وتتميز جميع تمويلات بنك سامبا بصرف المبالغ وفق تعاليم الدين الإسلامي مع توفير السيولة النقدية المناسبة لكل متقاعد يرغب في التمويل، بالإضافة إلى ميزة سرعة تحويل المبالغ إلى الحساب البنكي الخاص بكل عميل خلال وقت قصير منذ تقديم طلب التمويل إلى بنك ساب وفور انتهاء جميع الإجراءات الخاصة بالتمويل من بنك ساب، وسوف نوضح لكم بالتفصيل مميزات قروض بالتقسيط للمتقاعدين بالسعودية من بنك ساب الذي يبدأ من 10.000 ريال لجميع المتقاعدين.85

أهم ما يميز التمويل المالي للمتقاعدين من بنك ساب sabb

يقوم بنك ساب بتقديم قروض بالتقسيط للمتقاعدين بالسعودية لجميع المتقاعدين بالمملكة تبدأ من مبلغ 10.000 الآف ريال سعودي كحد أدني للتمويل، ويوفر بنك ساب حد أقصي لتمويل المتقاعدين يصل إلى مبلغ 500.000 ألف ريال كحد أعلي لجميع المبالغ التي يتم الموافقة علي صرفها، وأي مبلغ يختاره العميل يكون بتوافق الشريعة الإسلامية، ويتم سداد أي مبلغ تمويلي علي فترة تبدأ من عام وحتي 5 سنوات كحد أقصي حسب رغبة العميل ورغبته في سداد قيمة الأقساط الشهرية.

لجميع المتقاعدين بالمملكة تبدأ من مبلغ 10.000 الآف ريال سعودي كحد أدني للتمويل، ويوفر بنك ساب حد أقصي لتمويل المتقاعدين يصل إلى مبلغ 500.000 ألف ريال كحد أعلي لجميع المبالغ التي يتم الموافقة علي صرفها، وأي مبلغ يختاره العميل يكون بتوافق الشريعة الإسلامية، ويتم سداد أي مبلغ تمويلي علي فترة تبدأ من عام وحتي 5 سنوات كحد أقصي حسب رغبة العميل ورغبته في سداد قيمة الأقساط الشهرية. يتيح بنك ساب صرف مبالغ التمويل للمتقاعدين الذين يحملون الجنسية السعودية، بالإضافة إلى الموافقة لجميع للمقيمين أيضاً وبدون موافقة الكفيل داخل المملكة العربية السعودية، ويتم سقوط أقساط التمويل حال التعرض إلى مشاكل العجز أو الوفاة لا قدر الله، بالإضافة إلى سرعة تحويل المبلغ التمويلي الذي يختاره العميل علي الحساب البنكي الخاص به، ويتم تحصيل رسوم إدارية 1% أو مبلغ 5250 فقط أو أيهما أقل حسب المبلغ الذي سيحصل عليه العميل.

تمويل المتقاعدين من بنك ساب يتميز بسرعة الحصول علي التمويل بأي مبلغ خلال 3 ساعات فقط من تسجيل طلب التمويل بالبنك، بعد توافر الشروط السابقة مع تقديم كل التسهيلات لجميع العملاء دون استثناء خلال وقت قصير من بداية تقديم التمويل، وقد أكد بنك ساب أن هناك تسهيلات لسرعة إتمام تحويل مبلغ التمويل إلى حساب كل عميل الشخصي بعد تحديد مبلغ التمويل.

شروط بنك ساب sabb للحصول علي مبلغ تمويل للمتقاعدين

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حتي يقوم بنك ساب بصرف تمويل شخصي للمتقاعدين بالمملكة سواء مواطنين أو مقيمين يجب توافر بعض الشروط الرئيسية حتي يتم قبول طلب التمويل الخاص بكل فرد، حيث يجب أن يتراوح عمر العميل المتقاعد من 40 عام حتي 60 عام فقط، وأن يتقاضى المتقاعد راتب شهري تقاعدي لا يقل عن مبلغ 3000 ريال سعودي، وهو الحد الأدنى للراتب الخاص بالمتقاعد حتي يتم الموافقة علي صرف التمويل من بنك ساب، وأن يقوم العميل بتحويل الراتب التقاعدي الخاص به إلى بنك ساب حتي يتم التمويل خلال وقت قصير، مع التزام كل متقاعد بالمواعيد المحددة التي يتم الاتفاق بها ما بين البنك والعميل التي تخص سداد قيمة الأقساط الشهرية للتمويل، كما يجب توافر صورة خاصة من البطاقة المخصصة للهوية الوطنية (وذلك للأفراد للسعوديين)، كما يجب توافر صورة من جواز السفر الخاص (بمواطني مجلس التعاون الخليجي والأفراد المقيمين).

لينك إلكتروني من أجل التقديم للحصول علي تمويل المتقاعدين من بنك ساب sabb



بنك ساب Sabb يوفر طريقة سهلة لجميع المتقاعدين من أجل البدء في طلب التمويل الشخصي بالمبلغ الذي يرغب به كل متقاعد من خلال التعامل الإلكتروني بالدخول علي الموقع التالي: ساب.85

ويستطيع كل متقاعد بالمملكة أن يقوم بالدخول علي الرابط السابق التابع للموقع الإلكتروني لبنك ساب السعودي وطب التمويل المناسب له، ويقوم بتسجيل نموذج تمويل خاص به علي أن يقوم بتحديد مبلغ التمويل من خلاله.85