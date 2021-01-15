خطيب الحرم المكي يوصي بأخذ لقاح كورونا ويحذر من تصديق شائعات عدم فاعليته

بلادي – الرياض :

أكد إمام وخطيب الحرم المكي، الشيخ عبد الله الجهني، أن الدين الإسلامي الحنيف حثّ على مشروعية التداوي والعلاج والحث عليه لمن أصابه المرض، وأن من رحمة الله سبحانه بعباده أن منّ عليهم بلقاحات فعالة لفيروس كورونا تقي من هذا المرض الخطير.

وشدد على أن من فعل الأسباب أخذ هذا اللقاح الموصى به، والتواصي على أخذه حسب الإجراءات المتبعة من قبل وزارة الصحة، وعدم تصديق إشاعات المرجفين التي تتردد هنا وهناك بعدم فاعلية هذا اللقاح.

وعبر الشيخ الجهني عن الشكر والتقدير لقيادة المملكة على توفير هذا اللقاح بالمجان للمواطنين والمقيمين، حرصًا على سلامتهم وتجنيبهم خطر الإصابة بهذا الداء، خاصةً وأن قادة هذه البلاد كانوا السباقين لأخذ هذا اللقاح، “تطمينا للمترددين ودحضا للمرجفين”.

وأضاف أن الواجب على العباد إعانة الدولة في ذلك، بالتوكل على الله -عز وجل- والأخذ بالأسباب بالمبادرة لأخذ هذا اللقاح لعدم تفشي الفيروس بين العباد.