مشروع البحر الأحمر: تملك الفلل سيتاح في هذا الموعد.. وسننشئ 1300 وحدة سكنية (فيديو)

بلادي – الرياض :
أكد كبير الإداريين في شركة البحر الأحمر للتطوير، أحمد درويش، أن مشروع البحر الأحمر سيتيح تملك الفلل، متوقعاً أن يتم الإعلان عن بيع الفلل بدءاً من العام المقبل.
وأضاف، خلال استضافته في برنامج “بودكاست سقراط”، أن عدد الفلل في المرحلة الأولى من المشروع لن يكون كبيرًا، في حين سيتم زيادة هذه الأعداد في المراحل التالية.
وتوقع أن يوفر المشروع بحلول 2030م نحو 1300 وحدة سكنية، لافتًا إلى أن الشركة تركز في المرحلة الأولى على توفير الخدمات وتعريف المجتمع بهذا المشروع.
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