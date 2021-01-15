“أنعم بخيرات الأرض”.. انطلاق فعالية “سوق المزارعين” غداً في الدرعية

بلادي – الرياض : تحتضن محافظة الدرعية، يوم غد (السبت)، المرحلة الأولى لفعالية “سوق المزارعين” لتنمية المنتجات الغذائية المحلية والمحاصيل الزراعية. وتنظم الفعالية هيئة فنون الطهي بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، تحت شعار “أنعم بخيرات الأرض”، وذلك من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة الـ 7 مساءً. وتتضمن الفعالية التي تقام بمزرعة رأس النعامة، عرض منتجات ومحاصيل غذائية، ومنتجات حرفية محلية للبيع للمستهلكين، بجانب إتاحة الفرصة لتعليم الأطفال فنون الزراعة التقليدية.

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