يعد الأكبر في تاريخ مكة.. 1067 طالباً يختمون القرآن الكريم في عام 2020

بلادي – الرياض :
أنهت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة عام 2020 بختم 1067 طالباً وطالبة لكتاب الله، وذلك عبر حلقاتها عن بعد وبرامج أكاديمية الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي لتعليم القرآن عن بعد.
وأوضح رئيس جمعية خيركم المهندس عبد العزيز حنفي، أن هذا الرقم يعد الأكبر في تاريخ منطقة مكة المكرمة وبرامج التعليم عن بعد التي أطلقتها الجمعية منذ سنوات كانت خير معين بعد الله في عدم تأثر العملية التعليمية في الحلقات بشكل كبير، وهذا ما أثبتته الأرقام.
وأبان أن عدد الناجحين في الاختبارات بلغ 27.8 ألف طالب وطالبة، منهم 20 ألفا حصلوا على تقدير ممتاز بمجموع 159 ألف جزء محفوظ، في حين أجاز المقرئون 60 طالباً في روايات مختلفة، وصححوا تلاوة 350 ألف طالب وطالبة، وذلك عبر التطبيقات الإلكترونية التي في مقدمتها تطبيق “اتلوها صح”، و”القرآن نورني”.
وأشار إلى أن عدد الدارسين بالمقارئ الهاتفية وصل إلى 28 ألف دارس، فيما استفاد من دورات التجويد عن بعد وتصحيح تلاوة سورة الفاتحة 32 ألف مستفيد، مشيداً بجميع رعاة وداعمي الجمعية، ومنسوبي هذا الصرح القرآني وفي مقدمتهم معلمو ومعلمات حلقات ودور القرآن الكريم.
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