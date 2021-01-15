“البنك المركزي” يعلن بدء استقبال طلبات تجربة خدمات ومنتجات التقنية المالية المُبتكرة

بلادي – الرياض :
أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم (الجمعة)، بدء استقبال طلبات تجربة خدمات ومنتجات التقنية المالية المُبتكرة في البيئة التجريبية التشريعية (Regulatory Sandbox).
وأوضح أن فترة التقديم على البيئة التجريبية التشريعية (Regulatory Sandbox) للعام الجاري ستستمر من اليوم وحتى 13 فبراير المقبل.
وأبان أنه يمكن التقديم على البيئة التجريبية من خلال تعبئة النموذج، وإرساله عبر البريد الإلكتروني.
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