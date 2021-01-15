وفاة سائق دراجات فرنسي إثر حادِث تعرض له في “رالي داكار”

بلادي – الرياض : أعلنت اللجنة المنظمة لرالي داكار 2021، اليوم (الجمعة)، وفاة سائق الدراجات الفرنسي بيار شيربان إثر حادثٍ تعرض له خلال المرحلة السابعة من البطولة. وأوضحت اللجنة أنه توفي أثناء نقله بالطائرة الطبية من جدة إلى فرنسا متأثراً بجروحه التي تعرض لها خلال مشاركته في البطولة في 10 يناير الجاري. وقدمت اللجنة ووزارة الرياضة خالص تعازيها لمحبي وأسرة السائق الراحل.

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