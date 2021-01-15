“أمانة عسير”: إنجاز 95% من أعمال تهيئة الواجهة البحرية بعد تضررها بفعل الأمطار

بلادي – الرياض :

أعلنت أمانة منطقة عسير، انتهاء أكثر من 95% من أعمالها في تهيئة الواجهة البحرية بالحريضة؛ بعد إغلاقها مؤقتاً إثر تعرضها لأضرار بعد هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية.

وأوضح أمين عسير الدكتور وليد الحميدي، أن فترة الإغلاق ستستمر إلى يوم السبت القادم؛ حتى انتهاء أعمال التنسيق بين الأمانة وشركة الكهرباء السعودية للمعالجة وصيانة بعض أعمدة الكهرباء التابعة للشركة، والتأكد من سلامة الكابلات والتوصيلات الكهربائية ومعالجة المتضرر منها.

وأكد أن إجراء الإغلاق جاء بشكل مؤقت لتتمكن بلدية الساحل من إعادة تهيئة الواجهة ومرافقها والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية بها؛ حفاظاً على سلامة الزوار والمتنزهين، مشيراً إلى أن الأضرار التي تعرضت لها الواجهة شملت عدداً من الأكشاك والمرافق.

وكانت أمانة عسير، قد أعلنت الثلاثاء الماضي، استمرار إقفال الواجهة البحرية، نتيجة الأضرار الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة.