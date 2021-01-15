نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب اعفاء من قرض الراجحي بالسعودية للمواطنين والمقيمين بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طلب اعفاء من قرض الراجحي، وهو من الخدمات المصرفية الهامة لدى كل العملاء سواء مواطنين سعوديين أو مقيمين، حيث نجد أن عدد كبير من الأشخاص الحاصلين على قروض مصرف الراجحي يرغبون في الحصول على اعفاء مصرف الراجحي، ونجد أن هؤلاء الأشخاص يمروا بمشاكل ماديه كبيره تمنعهم على تسديد القرض، ولهذا جاء بنك الراجحي لتقديم تسهيلات مميزه لهم لكسب ثقتهم والحصول على عملاء كثيرين في المستقبل، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على خطوات طلب اعفاء قرض الراجحي الجديد، ونتعرف على تفاصيل التقديم على هذا الاعفاء لتسهيل الأمر على جميع المستفيدين من مصرف الراجحي.

ودائما ما نجد سؤال يبحث عنه الكثيرين من عملاء مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية، وهذا السؤال هو هل يسقط قرض الراجحي في حالة الوفاة بنك الراجحي، حيث هناك بعض البنوك السعودية تقديم هذه الميزة الهامة ومنها اعفاء من القرض في حالات محدده، وسوف نتعرف من خلال هذه المقالة على تفاصيل طلب اعفاء من قرض الراجحي.

طلب اعفاء من قرض الراجحي

يقدم بنك الراجحي السعودي عدد كبير من الخدمات المصرفية والخدمات الإلكترونية لجميع عملائه سواء مواطنين او أجانب، وفى مقدمة هذه الخدمات تمويل شخصى بدون تحويل راتب وهى احدى اهم الخدمات المقدمة، ومن المميزات الأخري للبنك هو موافقته لأحكام الشريعة الإسلامية ولا يخالفها، وأيضا سهولة الاجرائات الخاصة بالحصول على قروض مصرف الراجحي، وأيضا الموقع الرسمي للبنك والذي من خلاله تستطيع التعرف على كافة خدماته المصرفية ومنها تقديم طلب اعفاء من قرض الراجحي.

خطوات تقديم طلب اعفاء بنك الراجحي

شهادة وفاة المستفيد أو ما يثبت الإصابة بالعجز الكلي.

الأوراق والمستندات التي تخص قرض الراجحي.

رقم العقد وتاريخه.

رقم الحفيظة بالإضافة إلى مصدرها.

عند وجود شركاء في القرض يتوجب توفير كل البيانات التي تتعلق بهم.

فئات يتم استثنائها من الحصول على اعفاء بنك الراجحي

هناك فئات قد حددها بنك الراجحي هذه الفئات لا يتم أعفاءها من قروض مصرف الراجحي، وسوف نتعرف على هذه الفئات بالتفصيل وهى كالتالي.

في حالة أن الوفاة كانت بالانتحار. إذا كان العجز سببه تناول العقاقير المخدرة أو شرب الكحوليات. إذا كانت الوفاة سببها كانت المشاركة في أحد الألعاب الخطر كألعاب المغامرات أو ركوب الخيل. سبب الوفاة هو التعرض للكوارث الطبيعية. في حال وجود أحكام قضائية لا تسقط القرض. سبب الوفاة نتيجة استخدام الآلات أو الأسلحة.

وهذه الأوراق التي تتم تقديمها من قبل المستفيد الراغب في الحصول على اعفاء من مصرف الراجحي، عليه تقديمها إلى اقرب فرع للبنك وتقديم طلب اعفاء من قرض الراجحي.