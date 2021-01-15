نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر samsung Galaxy S21 Ultra سامسونج s21 الترا ومميزات وعيوب الجوال في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة samsung Galaxy S21 Ultra هي نسخة جديدة قد تم الإعلان عنها من قبل شركة سامسونج وهي النسخة الأعلى من حيث المواصفات، فالجوال له مواصفات رائعة تجعله افضل من نسخة الالترا السابقة مثل samsung galaxy s20 ultra، كما يدعم جوال سامسونج جلاكسي أس 21 الترا بانه يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ومن خلال هذا المقال يمكننا التعرف علي سعر جواس سامسونج الجديد في مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية وفي مصر والمغرب والجزائر، كما يمكننا التعرف علي مواصفات ومميزات وعيوب الجوال.

samsung Galaxy S21 Ultra ومواصفاته

من خلال المقال يمكنك معرفة سعر ايفون 12 ميني في السعودية أما عن مواصفات s21 فهي كالتالي:

الجوال يدعم شريحتين اتصال من نوع Nano SIM.

الجوال مقاوم للماء حتي متر ونصف ولمدة 30 دقيقة.

الجوال يدعم شبكات الجيل الثاني 2G والجيل الثالث 3G والجيل الرابع4G والجيل الخامس 5G .

تم صنع الجوال من زجاج محمي بجور يلا فيتكس وإطار معدن من الألومنيوم الترا.

ذاكرة الهاتف بسعة تصل إلي 256 جيجا بايت، مع وجود ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت.

لا يتوفر بالجهار إمكانية إضافة كارت ميموري.

الكاميرا الأمامية بدقة 40 ميجا بكسل و الكاميرا الخلفية رباعية .

يوجد بالجوال 3 ميكروفونات لعزل الضوضاء عند التحدث أو التسجيل .

السماعات الخارجية تتميز بصوت ستيريو للحصول علي تجربة مجسمة ومميزة.

البطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع الدعم للشحن السريع بقوة 25 واط .

يتوفر الهاتف بالونين الأسود والفضي.

samsung Galaxy S21 Ultra ومميزاته

كاميرات قوية جداً سواء الكاميرا الأمامية أو الأربع كاميرات الخلفية .

الهاتف الوحيد من سلسة سامسوج الذي يوجد به 12 جيجا رام لضمان فتح اكبر عدد من التطبيقات في وقت واحد.

يدعم الجوال تصوير الفيديوهات ال 8K.

بطارية قوية تكفي للاستخدام طوال اليوم دون الحاجة إلي الشحن المتكرر.

السماعات الخارجية بصوت ستيريو.

samsung Galaxy S21 Ultra وعيوبه

وزنه ثقيل نسبياً.

رأس الشاحن غير مرفق بعلبة الجوال وستحتاج إلي شرائه .

سماعات الأذن غير متوفرة أيضا.

لا يمكن وضع الكارت ميموري بالجهاز.

بروز الكاميرا الخلية

سعر جوال سامسونج جلاكسي آس 21 الترا

سعر الجوال في المملكة العربية السعودية في مكتب جرير يصل إلي 4500 ريال سعودي وفي مصر يصل سعرة إلي 18700 جنيهاً مع هدية للحجز المسبق سماعة GLAXY buds live وجراب سيلكون وقلم s- pen.