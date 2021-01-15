وزير التعليم السعودي يصدر “قرار مفاجئ ” بشأن التعليم الإلكتروني_أحدث قرارات وزير التعليم السعودي

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عمر شويل - جدة وزير التعليم السعودي يصدر “قرار مفاجئ “، حيث أصدر وزير التعليم قرارات بشأن التعليم عن بعد متعلقة بكافة المراحل التعليمية بالسعودية، كما أنه عمل على وقف الدراسة للعام الماضي في شهر مارس يكون السبب في حدوث ذلك انتشار فيروس كرونا بهدف المحافظة على سلامة وصحة الطلبة والطالبات، وقد جاء هذا من حرص الدول الشديد على أبنائها من أن يتعرضوا للإصابة وأن يتم عملية التعليم عن بعد من خلال إنشاء الوزارة لمنصة مدرستي التي تساعدهم على تلقي دروسهم من خلال المعلمين والمعلمات وتواصل الطلاب وأولياء الأمور مع هيئة التدريس من خلالها.

وزير التعليم السعودي يصدر “قرار مفاجئ “

وقد أتت قرارات السيد وزير التعليم السعودي بهدف المحافظة على سلامة وصحة الطلاب والمعلمين، كما أنه كشف عن تكملة المرحلة التعليمية أثناء العام الدراسي 2021/ 2021 الجديد، حيث انه سوف يستمر إلكترونياً وسيكون التعليم مستمر عن بعد.

وسيكون حضور المعلمات والمعلمون والطلبة والطالبات بفصول افتراضية عن بعد، حتى يكون باستطاعتهم التواصل مع بعضهم البعض دون الحاجة للذهاب الطلاب للمدارس وزيادة التجمعات، ووضح أن أول سبع أسابيع من العام الدراسي الجديد ستكون تقييمية، ولن تكون هذه القرارات سارية على التعليم العام ولكنها شملة الجامعات فه ستستأنف العملية التعليمية عن بعد أيضاً كما هو ساري على التعليم العام، وبالنسبة إلى المقررات العملية يمكن للطلاب الذهاب للجامعة ولكن مع أخذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية.

قرارات وزيروزير التعليم السعودي يصدر “قرار مفاجئ ” بشأن التعليم الإلكتروني الجديدة

قام السيد وزير التعليم السعودي حمد آل شيخ بالإعلان عن بعض من القرارات الجديدة الخاصة بالعملية التعليمة للفصل الدراسي الثاني 2021 والتي تشمل الآتي: