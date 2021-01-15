نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين موسم 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة انطلق الدوري السعودي للمحترفين ليضم 16 فريق من كبار الأندية في الوطن العربي، وينقل من خلال قناة السعودية الرياضية وينافس على صدار المركز الأول الكثير من الأندية، وخصوصًا نادي الهلال الذي يقع في مقدمة جدول ترتيب فرق الدوري السعودي بعد مرور الجولة 13، ولكن له مباراته الثالثة عشر لم يقم بأدائها حتى الآن، واستطاع أن يحصل على المركز الأول برصيد نقاط 25 نقطة، بالفوز في سبع مباريات والخسارة في مباراة واحدة والتعادل في جولتين.

وفي المركز الثاني نجد نادي الشباب، والذي حصل على رصيد نقاط 25 نقطة، بعد لعبه 13 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي النسخة الجديدة، وحصل عليها من الفوز في سبعة مباريات، والتعادل في أربعة جولات والخسارة في جولتين فقط، بينما في المركز الثالث يقع نادي الأهلي أو أهلي جدة السعودية، بعد لعبه 12 جولة أيضًا، ليحصل على رصيد نقاط 22 نقطة، من الفوز في سبعة مباريات والتعادل في مباراة واحدة، ولم يتمكن من الفوز في أربعة مباريات، منها آخر جولتين له في الدوري السعودي.

بينما في المركز الرابع نجد نادي التعاون، الذي حصل على رصيد نقاط 21 نقطة بالتساوي مع اتحاد جدة الذي يقع في المركز الخامس، ولعبا الفريقين 13 جولة، فازا في خمسة مباريات وتعادلا في ستة أخرى، وخسرا في جولتين فقط حتى الآن، أما المركز السادس فحصل عليه نادي أبها برصيد نقاط 20 نقطة.

جدول ترتيب فرق الدوري السعودي

ومن خلال الجدول التالي يمكن متابعة ترتيب الأندية السعودية بالكامل حتى الآن، بعد الأداء المتميز الذي يقوم به الفرق المشتركة في المسابقة للموسم الجديد 2020-2021:

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 12 7 4 1 18 8:20 12 25 2 الشباب 13 7 4 2 17 16:22 6 25 3 الأهلي 12 7 1 4 18 20:19 -1 22 4 التعاون 13 5 6 2 17 7:15 8 21 5 الاتحاد 13 5 6 2 17 11:15 4 21 6 أبها 13 6 2 5 17 16:17 1 20 7 الوحدة 13 6 2 5 17 15:16 1 20 8 الإتفاق 13 5 3 5 17 21:20 -1 18 9 القادسية 13 5 3 5 17 20:19 -1 18 10 الفتح 13 5 2 6 17 22:21 -1 17 11 النصر 0 - 0 13 4 3 6 17 18:18 0 15 12 الفيصلي 13 3 5 5 17 19:16 -3 14 13 الرائد 0 - 0 13 3 5 5 17 17:14 -3 14 14 الباطن 13 3 4 6 17 21:19 -2 13 15 العين 13 3 1 9 17 26:15 -11 10 16 ضمك 13 2 3 8 17 24:15 -9 9

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي

وعن هدافي الدوري السعودي للمحترفين، فيقع في المركز الأول كارلوس ستراندبيرغ، لاعب نادي أبها الرياضي، بعد تمكنه من إحراز عشرة أهداف حتى الآن، بينما في المركز الثاني، يقع فابيو آبرو، لاعب نادي باطن، برصيد أهداف تسعة، بينما في المركز الثالث يقع جوليو تافاريس، لاعب نادي الفيصلي، بعد تمكنه من إحراز سبعة أهداف، ويقع في نفس المركز حسن العمري لاعب نادي القادسية، بالإضافة إلى رومارينيو لاعب نادي اتحاد جدة.