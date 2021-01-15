نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجازات المملكة العربية السعودية والعطلات الرسمية لعام 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إجازات المملكة العربية السعودية والعطلات الرسمية 2021، مع بداية العام الميلادي الجديد ينتظر الكثير من المواطنين في السعودية لائحة الإجازات السنوية والعطلات الرسمية للسعودية للتعرف عليها وتحديد الكثير من الأمور وفقًا لتلك الإجازات، ونقدم قائمة الإجازات الرسمية في السعودية للمواطنين.

عطلات السعودية الرسمية 2021

وهذه لائحة بجميع إجازات السعودية 2021 ليتعرف عليها العاملين بكلا القطاعين الخاص والحكومي، وتحديد الأمور المرادة بناءً على تلك الإجازات، والجدير بالذكر أن الإجازات الرسمية في السعودية لا يتم خصمها من مرتبات العاملين بالقطاع الحكومي والكثير من القطاعات الخاصة وهي كالتالي:

إجازة عيد الفطر المبارك

حيث سيكون عيد الفطر موافقًا ليوم الثاني عشر من مايو، ويكون عطلة لجميع المواطنين بالسعودية وللطلاب كذلك، والإجازة مستمرة طوال فترة العديد حتى يوم 15 مايو.

إجازة عيد الأضحى

وسيوافق يوم التاسع عشر من شهر يوليو، وإجازته ممتدة حتى يوم الثاني والعشرين من شهر يوليو وتكون إجازة مدفوعة الأجر.

إجازة اليوم الوطني بالسعودية

وهو بيوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر، ويمنح لجميع العاملين بالسعودية ولا يخصم من الراتب.

الإجازات الدراسية في السعودية

فهي عبارة عن إجازة الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني، فإن الفصل الدراسي الأول بدءت منذ يوم 31 من شهر ديسمبر الماضي وتظل لمدة 14 يوم فقط، أما عن إجازة نهاية العام فتبدأ بيوم الثالث من شهر يونيو للعاملين بالقطاع التعليمي وللطلاب.

إجازات المملكة العربية السعودية

كما أن حكومة المملكة العربية السعودية وضعت قانونًا ينص على أن اليوم الواقع بين يومي إجازة رسمية يعطى إجازة رسمية وتكون بدون خصم من الراتب، وهو قانون وفقًا للمادة السابعة به.

إجازة السعودية للحجاج والمعتمرين

كما أن المملكة العربية وضعت قانونًا خاصًا بالأفراد الراغبين في إقامة الحج أو العمر، حيث يسمح لهم بإجازة مدتها من 10 حتى 15 يوم على ألا تزيد عن مدى خمسة عشر يومًا، ولا تخصم من راتب الموظف.