نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم السعودية تعلن عن آلية الدراسة عن بعد 1442 لجميع المراحل الدراسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة التعليم السعودية قد أشارت يوم الأربعاء الموافق 13 من يناير للعام الحالي 2021 ميلادية عن استمرار الدراسة عن بعد للفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل في التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني، وجاء هذا القرار نتيجة حرص المملكة العربية السعودية علي سلامة أبنائها وبناتها من الطلبة والطالبات في مختلف مراحل التعليم من مخاطر التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد ” كوفيد -19 ” ونتيجة الحرص علي استمرار العملية التعليمية أيضا فقد تم الإعلان عن استمرار الدراسة عن بعد رغم الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد ، لذا فقد تقرر تشكيل لجنه من التعليم العام و التعليم الجامعي في المملكة للعمل علي توفير بعض القنوات التعليمية مثل قنوات عين وقناة دروس وكذلك الفيديوهات التي توجد عل موقع يوتيوب التي تعمل علي مساعدة الطلبة و الطالبات من استكمال المناهج الدراسية، كما تم توفير بعض المنصات التعليمية ليتمكن المعلم من الاتصال بطلابة بشكل مباشر مثل منصة مدرستي التعليمية وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه التعليم عن بعد في الفترة السابقة.

وزارة التعليم السعودية

وحرصا علي توفير الدعم لجميع الطلبة و الطالبات فقد قامت شركة الاتصالات السعودية stc من توفير الباقة التعليمية stc ليتمكن الطلاب من متابعة المناهج بشكل سريع وغير مكلف، قد صدر بيان تم اليوم الجمعة الموافق 15 من يناير 2021 ميلادية من وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن استمرار العملية التعليمية و استكمال المناهج التعليمية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني عن بعد لجميع المراحل التعليمية حتي نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني 1442 هجرية، علي أن يتم استكمال الدراسة وفقاً للآليات المحددة و التي تم استخدامها في خلال الفصل الدراسي الأول من قبل المعلمين و المعلمات وأعضاء الهيئة الإدارية ومكاتب التعليم في المدارس، كما أشارت وزارة التربية و التعليم إلى أن اليوم الدراسي سيبدأ عن بعد للمرحلة المتوسطة و المرحلة الثانوية من الساعة التاسعة صباحاً ويشكل يومي أما عن المرحلة الابتدائية سوف تبدأ من الساعة الثالثة عصراً وذلك نظراً لمراعاة صغر سنهم و الاستعانة بأولياء الأمور في حالة عدم القدرة علي استخدام المنصات التعليمية.

وزارة التعليم السعودية والتعليم الجامعي

أما عن التعليم الجامعي و المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني فقد أشارت الوزارة إلي أن الدراسة ستكون أيضا عن بعد لجميع المقررات النظرية ولكن يتوجب علي الطلبة و الطالبات من الحضور في الجامعات وغيرها في المقررات العلمية و التدريبية ، يرجع ذلك إلي صلاحيات المجالس المعنية و الجهات المختصة ، مع التأكيد علي جميع الطلبة و الطالبات علي الالتزام التام بجميع الإجراءات الوقائية و الاحترازية و البروتوكولات الصحية المعلن عنها من قبل وزارة الصحة في المملكة العربة السعودية، وأشادت وزارة التعليم بجميع المعلمين و المعلمات وأعضاء هيئة التدريس و المدربين في جميع الجامعات والتدريب التقني و المهني بانها علي ثقة كبيرة بهم في استمرار العملية التعليمية و تدريب الطلاب علي مناهج الفصل الدراسي الثاني عن بعد بكفاءة وانه لولا تميزهم و إتقانهم لعملهم لما نجحت منظومة التعليم عن بعد ولم تنجح بهذا الشكل ، مع دعواتنا لجميع الطلبة و الطالبات بالتفوق ووزارة التعلم السعودي وجميع الجهات المعنية بالشكر و الامتنان علي حرصهم علي سلامة الطلبة و الطالبات.