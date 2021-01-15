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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توزيع أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بالسعودية 1442 في المقال التالي
عمر شويل - جدة توزيع أسابيع الدراسة للفصل الدراسي الثاني، أصدرت وزارة التربية والتعليم في السعودية تعميمًا يوضح طريقة إجراء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني وهو الاعتماد على التعليم الأونلاين لحين إشعار آخر في حالة أي مستجدات جديدة عن فيروس كورونا، لذلك صممت وزارة التعليم طريقة توزيع الأسابيع الدراسية في المدارس السعودية حتى يكون جميع المهتمين بالتعليم على دراية كافية بطريقة سير التعليم في الفصل الدراسي الثاني.
التقويم الدراسي للفصل الدراسي الثاني بالأسابيع
التقويم الدراسي هو الخطة الزمنية التي توضع من وزارة التعليم السعودية للطلاب بجميع المراحل التعليمية، حتى يتم السير على خطة مكتوبة ومفصلة عن الفصل الدراسي الثاني، وثم يتم تحديده بالأيام أو بالأسابيع.
وتم وضع التقويم الدراسي للفصل الدراسي الثاني بنظام الأسابيع، والذي سيتكون من 18 أسبوع، على أن يكون الأسبوع الأول بتاريخ 4 من جمادي الآخرة والذي سيوافق 17 من يناير، وسيتخلل الفصل الدراسي الثاني إجازة واحدة هي عيد الفطر المبارك ومن المفترض أن تبدأ في الأسبوع رقم 17.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن طريقة التعليم المتبعة ستكون عن بعد منذ الأسبوع الأول وصولًا للأسبوع العاشر، أما عن باقي الأسابيع فهي تعتمد على الإجراءات التحديثات الجديدة عن فيروس كورونا.
الخطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني بالأسابيع
وهذه هي طريقة توزيع الأسابيع الدراسية في الفصل الدراسي الثاني:
- الأسبوع الأول بدايته من 4 جمادي الآخرة إلى 8 جمادي الآخرة.
- الأسبوع الثاني بدايته من 11 جمادي الآخرة إلى 15 جمادي الآخرة.
- الأسبوع الثالث بدايته من 18 جمادي الآخرة إلى 22 جمادي الآخرة.
- الأسبوع الرابع بدايته من 25 جمادي الآخرة إلى 29 جمادي الآخرة.
- الأسبوع الخامس بدايته من 2 رجل إلى 6 رجب.
- الأسبوع السادس بدايته من 9 رجب إلى 13 رجب.
- الأسبوع السابع بدايته من 16 رجب إلى 20 رجب.
- الأسبوع الثامن بدايته من 23 رجب إلى 27 رجب.
- الأسبوع التاسع بدايته من 1 شعبان إلى 5 شعبان.
- الأسبوع العاشر بدايته 8 شعبان إلى 12 شعبان.
- الأسبوع الحادي عشر بدايته من 15 شعبان إلى 19 شعبان.
- الأسبوع الثاني عشر بدايته من 22 شعبان إلى 26 شعبان.
- الأسبوع الثالث عشر بدايته من 29 شعبان إلى 3 رمضان.
- الأسبوع الرابع عشر بدايته من 6 رمضان إلى 10 رمضان.
- الأسبوع الخامس عشر بدايته 13 رمضان إلى 17 رمضان.
- الأسبوع السادس عشر بدايته من 6 شوال إلى 8 شوال.
- الأسبوع السابع عشر بدايته من 11 شوال إلى 15 شوال.
- الأسبوع الثامن عشر بدايته من 18 شوال إلى 22 شوال.
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