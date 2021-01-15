نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف رواتب معاشات المتقاعدين 2021-1442 شهر يناير – فبراير – مارس المؤسسة العامة للتقاعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف رواتب معاشات المتقاعدين 2021-1442 ، نتعرف خلال المقالة على موعد صرف رواتب معاشات المتقاعدين حيث أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد منذ أول أمس عن موعد صرف رواتب معاشات المتقاعدين 2021-1442 ، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي، ونعلم جيداً أن الجميع يرغب في معرفة موعد صرف رواتب معاشات المتقاعدين 1442 وذلك وفقاً لجدول مواعيد صرف الرواتب بالأبراج 1442، ميعاد نزول الرواتب حسب الأبراج الشمسية، وفي أوقات متفاوتة تنوه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع المستفيدين للدخول عبر البوابة الإلكترونية والعمل على تحديث كافة البيانات وذلك لضمان وصول الرواتب أو المعاشات للمستفيدين.

موعد صرف رواتب معاشات المتقاعدين 2021

وفي نفس السياق فقد نشرت المؤسسة العامة للتقاعد على حسابها الرمسي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر جدول كامل توضح من خلالة مواعيد صرف معاشات المتقاعدين لشهر يناير وفبراير ومارس 2021، والذي تم تحديده ليكون يوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي، وعلى الجانب الأخر وقعت المؤسسة العامة للتقاعد مذكرة تفاهم لاعتماد المنتج إبراق للمراسلة الفورية وذلك من اجل حماية جميع بيانات العملاء والحفاظ على السرية التامة.

والجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عملت على تغيير موعد صرف معاشات المتقاعدين وذلك وفقاً للتقويم الميلادي الجديد الذي يتم من خلالة التأكيد على مواعيد صرف الرواتب لجميع الموظفين بالمملكة العربية السعودية، تحت مُسمى صرف الرواتب حسب الأبراج الشمسية، وبحسب ما تم الإعلان عنه تم المُصادقة على موعد سيكون صرف الرواتب بالأبراج الشمسية حيث يكون في اليوم الخامس من البرج الشمسي الهجري.

موعد صرف رواتب معاشات المتقاعدين 2021-1442

وأطلقت المؤسسة العامة للتقاعد منذ أيام قليلة برنامج تقدير وذلك لتقديم التمويل والعروض والخصومات الخاصة للمتقاعدين وأسرهم تقديراً لهم، والآن نتعرف معكم على موعد صرف رواتب معاشات المتقاعدين 2021-1442 لشهر يناير وفبراير ومارس من العام الحالي.

وإلى هنا نكون قد انتهينا من تقديم موعد صرف رواتب معاشات المتقاعدين 2021-1442 ، وسوف نكون قريبين ومعكم لرصد وتقديم أهم وأخر الأخبار عن المؤسسة العامة للتقاعد وما يتم نشره من أخبار جديدة فيما يخص ذات الشأن.