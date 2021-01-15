نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرارا وزير التعليم لبدء الفصل الدراسي الثاني 1442 أخر قرار عن بعد أم حضوري في المقال التالي

عمر شويل - جدة أخر أمر لإصدار قرار وزير التعليم لبدء الدراسة للفصل الثاني عن بعد أم حضوري، قد أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بعد الكثير من الاستشارات والاجتماعات علي اتفاق بدأ الدراسة للفصل الثاني، حيث أعلنت وزارة التعليم انه سوف يتم بدأ دراسة الفصل الثاني عن قرب 1442، فقد اعلن وزير التعليم الشرقية الدكتور سامي العتيبي انه سوف يتم استعداد لبدء الدراسة، وقد تم الاجتماعات ومناقشة اللجنة أخر الأخبار التي تم إصدارها بخصوص التعليم داخل المملكة السعودية في ظل سوء الظروف التي يمر بها البلاد، فقد تم أخر قرار بالمملكة انه سوف يتم استمرار الدراسة للفصل الدراسي الثاني باكتمال التعليم عن بُعد حفاظا علي سلامتكم، وقد ذكر أه سوف يتم استمرار الدراسة عن بُعد حتي نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني في التعليم العام والتعليم المتوسط والجامعي، وسوف نوضح لكم اهم خر أخبار وزير التعليم عن بدء الفصل الدراسي الثاني 1442.

وزير التعليم الاستعدادات للدراسة 1442

بعد الاجتماعات التي حدثت لاختيار قرار وزارة التعليم عن بعد أم عن قرب داخل المملكة العربية السعودية، اعلن وزير التعليم بالمملكة السعودية الدكتور حمد آل الشيخ انه قد تم نجاح منصة مدرسي في اختيار التعليم عن بُعد خلال الفصل الدراسي الأول، فقد حقق بدأ الدراسة عن بعد نجاحاً وتقدماً كبيرا في الدراسة التعليمية داخل المملكة العربية السعودية في جميع الجهات المخلفة، فقد كانت نتيجة منصة مدرستي مبهرة بعد أن حققت إلى 98% من النسبة المستهدفة ونسبة 70% من عدد الطلاب، فقد اثبت ذلك إلي النجاح الكبير التي حققته منصة مدرستي في التعليم عن بعد، كما أن نسبة النجاح في الفصل الدراسي الأول بعد ظهور نتائج جميع الطلاب عبر نظام نور.

تطور آلية الدراسة للعام الدراسي الجديد 1442

تطور آلية الدراسة للفصل الدراسي الجديد، فقد اعلن وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية انه قد تم تطور آلية الداسة للعام الدراسي الجديد، من اجل تمديد العام إلي ثلاثة فصول بدلاً فصلين، فق للتعليمات التي تم إصدارها من المك سليمان خادم الحرمين الشريفين، كما اصدر بعض التعليمات في تطور الدراسة لتوسيع التعليم المشترك لتعليم الابتدائي، والتعليم العالي للجامعات وتدريب الجامعات لمدة ستة اشهر قبل التخرج.