فتح تقديم مكافحة المخدرات نساء 1442 رتبة جندي مكافحة المخدرات القبول والتسجيل

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عمر شويل - جدة تقديم مكافحة المخدرات نساء 1442 ، أعلنت مكافحة المخدرات القبول والتسجيل بالوظائف العسكرية لديها للنساء برتبة جندي، وذلك حسب المواعيد المُحددة وعدد من الشروط الواجب توافرها فيمن ترغب بـ التقديم في مكافحة المخدرات للنساء 1442، وسوف نتعرف معكم خلال هذه المقالة على التخصصات المطلوبة ورابط تقديم مكافحة المخدرات نساء 1442 رتبة جندي، وبعض الملاحظات الهامة التي أوضحتها المديرية العامة لمكافحة المخدرات عند إجراء عملية التقديم.

تقديم مكافحة المخدرات نساء 1442

مكافحة المخدرات القبول والتسجيل 1442 ، أوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات فتح باب القبول والتسجيل للنساء على وظيفة جندي وذلك وفقاً لعدد من الشروط الواجب توافرها والتي على رأسها أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ وكذلك أوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات المؤهل المطلوب الذي يتمثل في شهادة الثانوية العامة وما يُعادلها، والتي نتعرف عليها خلال السطور القليلة القادمة.

وجاءت شروط التقديم في مكافحة المخدرات للنساء 1442 كالتالي: أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى، أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة، أن تكون المتقدمة حسنه السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة، أن يكون لديها هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية وقت التقديم، أن يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية، ألا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية، ألا تكون متزوجة من غير سعودي، أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول، توافر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.

موعد تقديم مكافحة المخدرات نساء 1442

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل مكافحة المخدرات للنساء 1442 وظيفة جندي ابتداءً من يوم الأحد الموافق 4-6-1442 الموافق بالتاريخ الميلادي 17-1-2021، في تمام الساعة العشرة صباحاً، وينتهي تقديم مكافحة المخدرات نساء 1442 يوم الخميس الموافق 8-6-1442 وما يقابله بالتاريخ الميلادي يوم الخميس الموافق 21-1-2021 في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

رابط مكافحة المخدرات القبول والتسجيل 1442 نساء

من خلال الدخول على بوابة أبشر للتوظيف، يمكنكم التقديم في مكافحة المخدرات 1442 للنساء رتبة جندي، وذلك في الموعد المُحدد أعلاة، وسوف نتابع معكم المزيد من التفاصيل فيما يخص نتائج قبول مكافحة المخدرات 1442، وذلك بعد الانتهاء من فترة التقديم وفترة المراجعة والفرز لجميع الطلبات المقدمة.