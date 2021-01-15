نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل طريقة لكتابة صيغة لطلب مساعدة شخصة من الديوان الملكي 1142 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل طريقة لكتابة صيغة وإرسالها الي الديوان الملكي السعودي، حيث يطلب المواطن السعودي من داخل السعودية وخارجية أي طلب شخصي من الديوان الملكي مع شرح كامل الظروف والتفاصيل الخاصة بالطلب، فقد قدمنا لكم في مقال سابق كيفية طلب منحة من المنح التي يقدمها الديوان الملكي، وفي هذا المقال قد نقدم لكم بعض التفاصيل الأخري.

المستندات المطلوبة للحصول على مساعدة مالية أو علاجية أو سداد قروض من الديوان الملكي

إذا تعرض أحد من المواطنين السعوديين الي مشكلة مادية وعجز عن دفع أقساط متبقية من قروض بنكية، أو تعرض لمشكلة علاجية، أو شكوي من أحد الأشخاص أحد المسؤولين، أو أي شكوي أخري، فيمكن للمواطن السعودي أن يرسل طلب إعفاء من الديوان الملكي ولكن لا بد من توافر الأوراق والبيانات التالية.

لا بد من كتابة برقية أو رسالة الي الديوان الملكي وقم بكتابة المساعدة المالية أو العلاجية أو أي شكوي أخري.

قم بكتابة رقم الهاتف الخاص ورقم الهوية الوطنية.

إسم المواطن الرباعي، وعنوانه ومحل إقامته.

رقم الحفيظة .

قم بشرح تفصيلي لسبب البرقية وعدم القدرة علي دفع الأقساط أو سبب الشكوي.

أرسل البرقية الي الديوان الملكي من خلال البريد الإلكتروني لكي تتمكن من رقم البرقية ومتابعة طلب البرقية.

قم بالتواصل مع الديوان الملكي من خلال رقم البرقية وإذا تأكدت اللجنة المختصة من صحة البيانات والشكوي المقدمة من خلال البرقية يتم الموافقة عليها في خلال شهر تقريبا.

افضل صيغه ملكية إلي الديوان الملكي السعودي لطلب مساعده

قم بإلقاء السلام الي خادم الحرمين الشريفين، الملك سليمان بن عبد العزيز ال سعود بارك الله في عمره وأدام عزه في المملكة، وهي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

ثم قم بكتابه الأسباب والدوافع التي جعلتك تقوم بكتابة البرقية .

قم بإرفاق المستندات وإثبات توضع صحه البيانات والظروف المادية التي يتعرض لها المواطن .

بعد ذلك قم بكتابه رقم الهاتف الخاص والايميل الخاص.

بعد ذلك قم بتقديم الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سليمان بن عبد العزيز ال سعود بارك الله في عمره وأدام عزه في المملكة.

أرقام التواصل مع الديوان الملكي السعودي