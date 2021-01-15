نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة التمويل الشخصي بنك سامبا أون لاين ورقم البنك وشروط القروض 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حاسبة التمويل الشخصي بنك سامبا من اكثر الاهتمامات التي يبحث عنها الكثيرون داخل المملكة العربية السعودية من المواطنين السعوديين والوافدين والمقيمين وخارجها، هناك الكثير من المميزات في التمويل الشخصي من بنك سامبا واحدة منهم هي سرعة تحويل مبلغ التحويل بالإضافة إلي السماح بسداد قيمة قرض شخصي بنك سامبا على فترات متنوعه قد تصل إلي عدد خمس سنوات حسب طبيعة التمويل وشروطه، يمنح بنك التمويل سامبا تأمينات ضد العجز وفي حالات الوفاة، مع إمكانية الحصول على القرض المدعوم بنك سامبا والإضافي بعد سداد 20% من قيمة القسط الاول وحصول العميل على بطاقات ائتمانية خلال فترة التمويل بشكل مستمر.

حاسبة التمويل الشخصي بنك سامبا

حاسبة التمويل الشخصي بنك سامبا أون لاين يعمل البنك على توفير سبل الراحة لجميع العملاء، ويقدم حاسبة التمويل الشخصي التي تيسر على العملاء معرفة قيمة القسط الشهري الذي سوف يتم دفعه وقيمة التمويل عليكم فقط الدخول على حاسبة التمويل الشخصي بنك سامبا بشكل بسيط واختيار نوع التمويل العقاري أو التمويل الشخصي بعد ذلك اختيار الجنسية واختيار مدة التمويل واختيار قطاع العمل الخاص بكم واختيار العمر وكتابة الدخل الشهري بالريال السعودي والقيمة المتبقية للسداد والضغط على احسب استحقاقك، في النهاية سوف يتم حساب الاستحقاق الشخصي ومعرفة تمويل سامبا الشخصي الخاص بكم خلال ثواني معدودة.

شروط بنك سامبا للتمويل الشخصي الحكومي والخاص

في حالة كان العميل سعودي الجنسية ويعمل بالقطاع الحكومي. يجب أن يكون عمرة أكبر من 18 عام ولا يقل راتبة عن 2500 ريال سعودي. في حالة كان العميل سعودي ويعمل بالقطاع الخاص. يجب أن يكون عمرة 21 عام فيما أعلي وراتبة لا يقل عن 3500 ريال سعودي. في حالة المقيمين يمكنهم الحصول على قرض بقيمة 750 ألف ريال وفقاً للشروط البنكية أو وفق ما يقرره البنك وبدون كفيل شرط تحويل المرتب.

رقم سامبا تمويل شخصي

في حالة طلب تمويل شخصي بنك سامبا يمكنكم الدخول على موقع سامبا وإكمال البيانات الموجودة والتقدم بطلب للتمويل وسوف يقوم مندوب البنك بالاتصال عليكم بعد فترة بسيطة، كما يمكنكم التعرف على رقم بنك سامبا التمويل الشخصي 8001242000 أو التعرف على كل أرقام بنك سامبا للتمويل الشخصي وتمويل الشركات داخل المملكة وخارجها على أرقام سامبا فون، ويمكنكم التعرف على حاسبة التمويل الشخصي بنك البلاد أون لاين الآن.

أرقام سامبا فون داخل المملكة

مجاني لعملاء سامبا 8001242000. لعملاء سامبا الذهبية 8001245000. لعملاء سامبا الماسية 8001246000. لعملاء المصرفية الخاصة 8001240777. لعملاء الشركات 8001236000. لخدمة نقاط البيع للتجار 8001242424. لغير عملاء سامبا 8001241010.

أرقام سامبا فون خارج المملكة