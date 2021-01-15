نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ب18 عام تسطيع الحصول علي تمويل 100 ألف ريال بدون كلفة أجل من بنك سامبا للسعودي والوافد في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك سامبا السعودي هو من أفضل البنوك في المملكة العربية السعودية، حيث يهتم البنك بتقديم عروض جديدة ومميزة من حين لآخر، ويقدم الحلول التمويلية التي يحتاج إليها أي عميل، ليتمكن من سد احتياجاته وأغراضه اللازمة، والتي يهتم بمساعدة جميع العملاء سواء كانوا مواطنين سعوديين أو للمقيمين بالمملكة العربية السعودية، ويسعى بنك سامبا أن تكون كافة التمويلات والخدمات المالية خاضعة لشروط وقوانين الشريعة الإسلامية عند صرف المبالغ المالية التي يرغب بها كل عميل، ويعطي للعملاء فرصة السداد بأقساط مريحة ومرنة بناءً علي الراتب الشهري الخاص بكل شخص، وسنوضح من خلال موقعنا كافة التفاصيل حول التمويل الشخصي من بنك سامبا للسعودي والمقيم.

اهم الملامح التي يتميز بها التمويل الشخصي من بنك سامبا

التمويلات المقدمة من بنك سامبا تتماشى مع الشروط وأحكام الشريعة الإسلامية داخل المملكة، كما يقدم بنك سامبا تمويلات تصل إلى 100 ألف ريال وبدون كلفة أجل، كما يسمح بنك سامبا بفترة سداد المديونية التي تصل إلى 9 أشهر من بداية الحصول علي التمويل.

كما يتميز بنك سامبا بتوفير سيولة نقدية متنوعة تناسب جميع المواطنين الراغبين في الحصول علي تمويل شخصي سواء كان هذا للمواطن السعودي أو المقيم داخل المملكة العربية السعودية، ويعد هذا التمويل من أكثر التمويلات التي لها إقبال مقبول بين المواطنين بسبب أنه بدون كلفة أجل.

بالإضافة الي أنه يمكن لأي عميل قد حصل علي تمويل أن يطالب بالحصول على تمويل إضافي بعد سداد 20% من قيمة التمويل الأخير الذي يتم تحويله للعميل من بنك سامبا، كما يتم تقديم الخدمة التمويلية للعملاء السعوديين أو للمقيمين العاملين داخل أراضي بالمملكة العربية السعودية.

الشروط المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي من بنك سامبا



التمويل يتم صرفه للمواطن السعودي وغير السعودي بالإضافة الي أنه لابد من أن يكون عمر العميل لا يقل عن 18 عام، بالإضافة إلى أن يكون يجب أن يكون الراتب الشهري للعميل لا يقل عن مبلغ 5000 ريال.

كما انه لابد من أن يكون العميل على مرتبط وعلي رأس العمل بمدة لا تقل عن شهر واحد بجهة العمل داخل المملكة العربية السعودية، ويمكن للمقيمين بالمملكة العربية السعودية التقديم على طلب التمويل الشخصي بشرط توافر مستحقات نهاية الخدمة للقطاع الحكومي والخاص التابع لها العميل حتي يتم التعرف علي قيمة الدخل الشهري .

وقد حدد بنك سامبا أن الصرف الخاص بالدعم التمويلي مجهزة للصرف وفق أحكام شرعية إسلامية سواء كان المبلغ صغير أم كبير، وانه خلال المرحلة السابقة تقدم الكثير من المواطنين للحصول علي تمويل شخصي من سامبا، ويرجع تفضيل البعض الاقتراض من بنك سامبا بسبب تسهيلات سامبا لجميع الإجراءات الإدارية لجميع العملاء.

طريقة التقديم على طلب التمويل الشخصي

لابد من استكمال وتعبئة طلب التمويل الشخصي من بنك سامبا عبر الرابط القادم: سامبا.

توافر صورة من الهوية الشخصية أو جواز السفر بشرط أن تكون سارية المفعول.

توافر خطاب تعريفي من مكان العمل مكتوب به اسم الوظيفة التي يعمل بها العميل مع تحديد قيمة الراتب الشهري.

توافر خطاب بتحويل الراتب الشهري للعميل.

تسجيل عنوان البلد الأصل بالنسبة للمقيم بالمملكة العربية السعودية.

رقم الاتصال بخدمة عملاء بنك سامبا بجميع الفروع داخل المملكة

يسهل الاتصال بخدمات بنك سامبا المصرفية من خلال الاتصال علي هذا الرقم 8001242000 وذلك لجميع العملاء التابعين لبنك سامبا، ويسهل لجميع العملاء الخارجيين والجدد الاتصال علي رقم 8001241010، ويستطيع جميع العملاء تقديم كافة الاقتراحات والاستفسارات الخاصة بالتمويلات الشخصية أو أي خدمة خاصة.