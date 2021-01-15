نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي.. رابط منصة مدرستي الجديد وخطوات تسجيل الدخول لمتابعة جميع المناهج التعليمية للفصل الدراسي الثاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي،لجأت العديد من دول العالم لاختيار نظام التعليم عن بعد كحل مؤقت لاستكمال العملية التعليمية من بعد اجتياح فيروس كورونا لها، وكان من بين الأدوات التي تتيح للطالب إمكانية التعليم الإلكتروني دون الحاجة للحصول لليوم المدرسي وكذلك الخروج من المنزل والتعرض للإصابة المنصات الالكترونية والتي أتاحت العديد من المميزات سوف نتعرف عليها سويا في السطور التالية، وتعتبر منصة مدرستي أهم تلك المنصات والتي تم استخدامها فى المملكة العربية السعودية كأحد الحلول الجذرية حتى يتم الخروج من الأزمة الراهنة بسلام و للتعرف عن المزيد تابع معنا.

مميزات منصة مدرستي

هي منصة الكترونية تتيح للطالب إمكانية متابعة الدروس التعليمية للمنهج الخاص بالفصل الدراسي المقيد به.

يتم الدخول عليها مجانا.

تزيد من التفاعل بين الطالب والمعلم.

تمكن الطالب من طرح العديد من الأسئلة وتلقي الإجابات النموذجية عنها.

تم وضع المنهج التعليمي وفقا لباقة من امهر المدرسين على مستوى الجمهورية.

تتيح لولي الأمر الدخول والسؤال عن مستوى أبنائهم ومدى الاستفادة من المنصة.

يتم إجراء العديد من الاختبارات بصفة دورية لقياس مستوى الطالب التعليمي.



كيفية الدخول على منصة مدرستي لولي الأمر

أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط منصة مدرستى أمام الجميع من أجل تسهيل الدخول على المنصة من خلال الخطوات التالية:

يتم زيارة منصة مدرستى عبر الرابط من هنا .

يتم الضغط على كلمة تسجيل الدخول لإنشاء حساب دك الخاص.

وإذا كان الحساب خاص لولي الأمر فلابد من الدخول على نظام نور لولي الأمر.

يتم تعيين كلمة مرور واسم مستخدم.

ادخل الرمز المرئي الموجود أمامك.

قم بالضغط على كلمة تسجيل دخول.

كيفية انشاء حساب على منصة مدرستى للطالب



أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ارسال حساب كل طالب عبر الهاتف المحمول الخاص به من أجل القدرة على الدخول على المنصة وتحقيق هدف المنصة التعليمي وتحقيق أعلى قدر استفادة منها ودخلوا على المنصة اتبع الاتى: