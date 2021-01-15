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عمر شويل - جدة الدوري السعودي وترتيب الفرق الجديد نستعرضه معكم بعد إحصائيات نتائج الجولة 13، حيث انتهت يوم الخميس 14 يناير آخر مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان، وذلك بمشاركة كبرى الفرق السعودية التي لها جمهور كبير بين المواطنين في المملكة العربية السعودية والوطن العربي، بل والعالم أجمع، حيث تعد كرة القدم من أحب الرياضات على مستوى العالم.

ترتيب الدوري السعودي الجديد بعد نتائج الجولة 13 من دوري محمد بن سلمان

بإنتهاء يوم الخميس 14 يناير 2020، الموافق 1 جمادى الآخر 1442 حُسمت نتائج الجولة الـ 13 من الدوري السعودي بفوز فريق الهلال بالمركز الأول، وتصدرت نتائج المباريات اليوم الصحف الرياضية والقنوات التي تهتم ببث المباريات بشكل عام، واليوم نعرض لكم مراجعة شاملة لنتيجة فرق الدوري السعودي حتى الآن.

الدوري السعودي

انتهت الجولة الثالثة عشر من دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي بتصدر فريق الهلال بمجموع 26 نقطة، وقد احتل المركز الثاني فريق الشباب بمجموع 25 نقطة، كما جاء فريق الأهلي السعودي في المركز الثالث بمجموع 23 نقطة، بينما جاء فريق ضمك في نهاية ترتيب الفرق بمجموع 9 نقاط.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 0 - 0 13 7 5 1 17 8:20 12 26 2 الشباب 13 7 4 2 17 16:22 6 25 3 الأهلي 0 - 0 13 7 2 4 17 20:19 -1 23 4 التعاون 13 5 6 2 17 7:15 8 21 5 الاتحاد 13 5 6 2 17 11:15 4 21 6 أبها 13 6 2 5 17 16:17 1 20 7 الوحدة 13 6 2 5 17 15:16 1 20 8 الإتفاق 13 5 3 5 17 21:20 -1 18 9 القادسية 13 5 3 5 17 20:19 -1 18 10 النصر 13 5 2 6 17 18:19 1 17 11 الفتح 13 5 2 6 17 22:21 -1 17 12 الفيصلي 13 3 5 5 17 19:16 -3 14 13 الباطن 13 3 4 6 17 21:19 -2 13 14 الرائد 13 3 4 6 17 18:14 -4 13 15 العين 13 3 1 9 17 26:15 -11 10 16 ضمك 13 2 3 8 17 24:15 -9 9

مباريات الدوري السعودي

انعقدت مباريات الدوري السعودي باشتراك أهم الفرق التي تجمع أشهر اللاعبين في المملكة، في وسط تشجيع الجماهير العظيمة، وبعض الفرق المشاركة نذكرها لكم في التالي:

الأهلي السعودي الهلال التعاون الشباب الإتحاد الإتفاق القادسية النصر الفتح الفيصلي الوحدة أبها الرائد الباطن العين ضمك

دوري السعودية

يطلق على دوري السعودية إسم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويتم نقل الدوري كل مرة ينعقد بها ببث مباشر مجانًا على قنوات السعودية الرياضية، بقرار من سمو ولي العهد، وتمتلك حاليًا شركة stc حقوق البث للمباريات بصفة حصرية، وتقوم بعرضها من خلال قنوات دوري بلس المشفرة.

وبهذا عرضنا لكم ترتيب الدوري السعودي وفقًا لنتائج الجولة الثالثة عشر، كما عرضنا عدد من الفرق المشاركة ونتائج أهم مباريات الجولة 13، ليتضح لنا بذلك إحتلال فريق الهلال للمركز الأول لحصده أعلى النقاط حتى الآن، بينما لم يوفق فريق ضمك ليأتي في مؤخرة ترتيب الدوري السعودي.