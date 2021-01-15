نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول الحصص الدراسي الأسبوعي المتوسطة والثانوية.. الفصل الدراسي الثاني 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم السعودية عن جدول الحصص الدراسي الأسبوعي المتوسطة والمرحلة الثانوية وكذلك المرحلة الابتدائية من الفصل الدراسي الثاني الأسبوع الأول للتعليم عن بعد، ويأتي هذا بعد انتهاء إجازة منتصف السنة لجميع الطلاب والطالبات والمعلمين والتي بدأت عقب انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الأول، وعبر هذا التقرير سنتعرف وإياكم على الجدول الأسبوعي للمرحلة المتوسطة وباقي المراحل، كما سيتم وضع جداول الحصص الأسبوعية عن بعد من الصف الأول وحتى الصف الثاني عشر من المرحلة الثانوية، بينما سيتم التعرف على آخر أخبار التعليم الإلكتروني وقرارات الوزارة بعد صدور قرار إكمال التعليم عن بعد في الفصل الثاني.

جدول الحصص الدراسية الأسبوعي كافة المراحل التعليمية في السعودية

اعتاد الطلاب والطالبات والمعلمين إصدار جداول الحصص الأسبوعية من موقع وزارة التعليم الرسمي، والذي يشمل المراحل كافة في التعليم العام، ويتم تخصيص الحصص الأسبوعية للمرحلة الابتدائية من الأول وحتى السادس، ومن السابع وحتى التاسع والمرحلة الثانوية من العاشر وحتى الثاني عشر، وفي الفقرة القادمة نستعرض آخر مستجدات وتطورات التعليم عن بعد وبداية اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني اليوم الأحد الرابع من جمادى الثاني، والذي يصادف السابع عشر من يناير 2021.

تفاصيل إعلان سير الفصل الدراسي الثاني من وزارة التعليم

أوضحت وزارة التعليم عن طريق بيانها الذي نشرته بتاريخ التاسع والعشرين من جمادى الأول الماضي عن مجموعة من البنود فيما يخص سير العملية التعليمية في المملكة بجميع مناطقها، وقد أكدت على عدة بنود أبرزها:

أن تستمر العملية التعليمية الإلكترونية وعدم العودة في الوقت الحالي للمقررات الحضورية

وفي تفاصيل هذا البند أن الاستمرار في التعليم عن بعد يشمل جميع الصفوف الدراسية والمراحل التعليمية متضمنة التعليم الجامعي والتدريب المهني والتقني ولفترة لا تقل عن عشرة أسابيع دراسية

فيما يخص موعد الحصص الدراسية للمراحل التعليمية الابتدائية والثانوية والمتوسطة، فقد نوهت إلى ذلك عبر أوقات الحصص الدراسية المتوسطة وباقي المراحل

للمراحل التعليمية الابتدائية والثانوية والمتوسطة، فقد نوهت إلى ذلك عبر وباقي المراحل من جهه ثانية ستتم الدراسة في التعليم الإلكتروني للتعليم الجامعي والتدريب المهني والتقني فقط في المقررات النظرية، في حين سيتم عمل الدروس العملية عبر القاعات الجامعية وفي أماكنها المخصصة، مع تطبيق الإجراءات الصحية والاحترازية التي تصدرها وتعممها وزارة الصحة

التعليم عن بعد مستمر من تاريخ 17 يناير كانون الثاني 2021 وحتى يوم 25 آذار مارس 2021

مستمر من تاريخ 17 يناير كانون الثاني 2021 وحتى يوم 25 آذار مارس 2021 المدة الدراسية لـ التعليم عن بعد دون أن يتم حساب العطل هي شهر ونصف الشهر أو ما يعادل 45 يوما.

جدول الحصص الأسبوعي للمرحلة المتوسطة موقع بوابة مدرستي

تختلف المرحلة المتوسطة أو كما تسمى الإعدادية عن المرحلة الابتدائية من عدة نواحي، ومنها توقيت الدوام والحصص الدراسية ومقدار وقت الحصة الواحدة ومن ناحية الدوام فإن المرحلة المتوسطة تبدأ من الساعة التاسعة من صباح كل يوم، في حين أن المرحلة الابتدائية تبدأ من الثالثة عصرا، ومن ناحية عدد الحصص فإن العدد يبلغ سبع حصص لطلاب المرحلة المتوسطة، بينما على الجهة الأخرى يبلغ عدد الحصص في المرحلة الابتدائية سبع حصص أيضا، ومن جهة أخرى نوفر لكم الحصص الأسبوعية الدراسية للمرحلة الإعدادية من الترم الثاني 1442، نذكر بأنه في حال لم تجدوا الجداول فإن ذلك يعود إلى عدم نزول الجدول الدراسي من وزارة التعليم، ويمكن أن تقوموا بالتحديث باستمرار في هذه الصفحة على مدار الساعة، للحصول على الجداول فور صدورها على موقع الوزارة الرسمي.

جدول الحصص الأسبوعي للمرحلة الثانوية الفصل الثاني الدراسي

هذا وقد صدرت أيضا الجداول الدراسية المرحلة الثانوية من الأسبوع الأول للتعليم عن بعد في الفصل الدراسي الثاني في السعودية، وتشمل هذه الجداول الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر ثانوي، حيث تبدأ الحصة الأولى في الساعة التاسعة من صباح يوم غد الأحد، على أن يكون عدد الحصص سبعة يتخللها بعض الاستراحات كصلاة الظهر واستراحة ما بعد الحصة الثالثة، ومن جهة أخرى ينتظر الطلاب والطالبات صدور برنامج الحصص الدراسي الخاص بالأسبوع الأول ثانوي ، ويمكن الاطلاع على الجداول عبر الصور الموضحة التالية، نلفت انتباه الطلبة إلى أنه في حال لم يكن هناك جداول أو صور عنها فإنه من المؤكد لم تصدر بعد من وزارة التعليم، وسيتم وضع الجداول فور تنزيلها من قبل الوزارة على هذه الصفحة.