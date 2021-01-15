نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن فاتورة الكهرباء| برقم الهوية أو رقم الحساب أو العداد والتسجيل بالموقع وتحميل التطبيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء المنزلية والغاز والمياه وغيرها من الخدمات التي كانت تحتاج لوقت ومجهود ضائع في طوابير تسديد الخدمات والاشتراكات الشهرية ولكن تغير الوضع كثيرا مع إطلاق خطة رؤية المملكة 2030 تحت رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين والتي حولت المملكة من التعاملات الورقية إلى استخدام التكنولوجيا عبر إطلاق الكثير من المنصات الإلكترونية التي تخدم المواطن من المنزل دون حجز مواعيد واستخدام الطوابير والزحام أمام المنافذ الخدمية المختلفة.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 1442

الاستعلام عن تفاصيل فاتورة الكهرباء أصبح يتم بشكل أليكتروني حيث أتاحت شركة الكهرباء للمواطن حق الإطلاع على كافة تفاصيل فاتورة الكهرباء دون تكبد عناء الذهاب إلى مقر شركة الكهرباء بعدة طرق أهمها كالتالي:

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

حيث يجب على المواطن الدخول إلى موقع شركة الكهرباء السعودية

بعد ذلك يتم اختيار خدمات المشتركين ويتم اختيار خدمات الفواتير بالأسفل.

النقر على خيار استعراض الفواتير الإلكترونية.

بعد ذلك يقوم المواطن بإدخال رقم العداد الخاص به.

وليتم عرض الفاتورة يجب الضغط على خيار عرض.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الهوية

ثاني الخطوات التي يستطيع بها المواطن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء باستخدام رقم الهوية الخاص بالمواطن وإتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى رابط شركة الكهرباء السعودية

النقر على خيار استعراض الفاتورة الإلكترونية.

يتم الانتقال إلى صفحة جديدة ويكتب بها رقم الحساب في المكان المتوفر لذلك.

وبعد ذلك يكتب رقم الهوية أو بدلاً من ذلك يتم الدخول بكلمة المرور أو البريد الإلكتروني.

أخر خطوة النقر على عرض الفاتورة للإطلاع عليها.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب

طريقة عرض فاتورة الكهرباء باستخدام رقم الحساب تتم في تلك الطريقة المتاحة بكافة محافظات المملكة عن طريق اتباع الخطوات الأتية:

البداية يجب على المواطن الدخول إلى موقع شركة الكهرباء السعودية.

النقر على خدمة حسابي من النافذة المنبثقة.

ظهور مكان مخصص لإدخال رقم الحساب الخاص بعداد الكهرباء.

كتابة الرمز المرئي في الخانة المطلوبة.

آخر خطوة النقر على عرض للإطلاع على تفاصيل فاتورة الكهرباء.

طريقة إنشاء حساب في شركة الكهرباء السعودية

في حالة عدم وجود حساب للمواطن لن يتمكن من عرض تفاصيل فاتورة الكهرباء الخاصة به إلا بعد أن يقوم بإنشاء حساب بموقع شركة الكهرباء واليكم تفاصيل وخطوات عمل حساب بشركة الكهرباء بالمملكة:

حيث يجب على المواطن الدخول إلى موقع شركة الكهرباء السعودية

واختيار تسجيل جديد بأعلى الصفحة من قائمة الحساب الشخصي.

يجب على المواطن تحديد نوع التسجيل إن كان أعمال أم تسجيل أفراد.

ملئ كافة البيانات التي يطلبها الموقع.

النقر على أيقونة إكمال وسيتم إرسال رمز تحقق على الجوال في غضون لحظات.

كتابة رقم التحقق والنقر على إكمال.

سيتم نقلك إلى تبويب يطلب منك بيانات شخصية تتعلق باسمك، وجنسيتك، تاريخ ميلادك، بريدك الإلكتروني، الرقم السري.

وسيتم إرسال رمز تحقق مرئي للمرة الثانية ليتم تأكيد حسابك.

وأخر خطوة سيتم إرسال رسالة تفعيل الحساب إلى بريدك الإلكتروني الذي قمت بتسجيله بالموقع.

خطوات الاستعلام عن تفاصيل فاتورة الكهرباء في السعودية

لعرض تفاصيل فاتورة الكهرباء يجب على المواطن إتباع الخطوات التالية: حيث يجب على المواطن الدخول إلى موقع شركة الكهرباء السعودية.

اختيار الدخول إلى خدمات المشتركين.

النقر على أيقونة فاتورتك.

بعد ذلك يتم النقر على خدمة الفاتورة الإلكترونية.

وسيتم فتح تبويب جديد يطلب من المواطن بيانات يجب إدخالها كالتالي:

وسيتم فتح تبويب جديد يطلب من المواطن بيانات يجب إدخالها كالتالي: رقم الحساب.

البريد الإلكتروني.

اختيار اللغة.

وأخيرا أختيار تسجيل.

رابط الاستعلام عن تفاصيل فاتورة الكهرباء 1442

وللاستعلام عن فاتورة الكهرباء والاطلاع على تفاصيل فاتورة الكهرباء سواء كان الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الهوية، أو برقم الحساب، أو برقم عداد الكهرباء كل ذلك يتم عن طريق رابط الموقع الرسمي لشركة كهرباء السعودية.

تطبيق شركة الكهرباء السعودية

وتسهيلاً على المواطنين أطلقت شركة الكهرباء تطبيق الكهرباء الخاص بدفع الفواتير إلكترونياً من خلال الجوال، حيث أصبح المواطن يستطيع تسديد فاتورة الكهرباء عبر الجوال في دقائق عن طريق تحميل تطبيق تطبيق شركة الكهرباء السعودية واليكم خطوات أسهل طريقة لمعرفة تفاصيل فواتير الكهرباء: