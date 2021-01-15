نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في القيمة المضافة السعودية والموقع الرسمي للتسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية التسجيل في القيمة المضافة السعودية هو سؤال يشغل ذهن الكثير من أصحاب الأنشطة الاقتصادية في المملكة حيث تكون الهيئة العامة للزكاة والدخل هي المسؤولة على تحديد قيمتها وتكون بناء علي قيمة الإيرادات التي تزيد عن 375,000.00 ريال كما حددت الهيئة انه يمكن بالأفراد الذين تكون إيراداتهم ما بين 187,500.00 ريال سعودي وحتى 375,000.00 ريال، حيث بدأت الحكومة السعودية بتطبيق هذا القانون في عام 2018 تم البدء في فرضها بنسبة بلغت نحو 5%، وفي منتصف هذا العام وتحديدًا في بداية شهر يوليو ارتفعت قيمة الضريبة إلى نسبة 15% سواء على السلع أو على الخدمات، أما بخصوص التسجيل في القيمة المضافة للأفراد يجب اتباع بعض الخطوات الهامة حتي يتم التسجيل بشكل صحيح، وتوجد بعض البنود الهامة التي حددتها الهيئة للعقارات علي سبيل المثال:

بيانات نوع المكلف.

بيانات المعلومات الشخصية للمكلف.

بيانات النشاط الرئيسي والفرعي.

بيانات التفاصيل المالية.

تأكيد صحة البيانات.

التسجيل في القيمة المضافة السعودية

كما توفر الهيئة أيضا خدمة التسجيل كـ “منشآت” خاضعة لضريبة القيمة المضافة، وسيتم بعد التسجيل، تخصيص رقم حساب لضريبة القيمة المضافة، أما عن طريقة كيفية التسجيل في القيمة المضافة السعودية فهي كما يلي:

الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل. يتم الضغط علي الخدمات الإلكترونية. بعدها يجب اختيار خدمة (ضريبة القيمة المضافة). وبعد ذلك يتم اختيار خدمة (تسجيل الأفراد في ضريبة القيمة المضافة) . الضغط على كلمة (الدخول إلى الخدمة) حتى يتم تسجيل القيمة المضافة. عند الانتقال لصفحة التسجيل سوف تظهر نافذة الشروط والأحكام يجب قراءة الشروط والأحكام جيدًا والموافقة عليها لمتابعة خطوات التسجيل.

الموقع الرسمي للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة

وتكون متطلبات الخدمة قبل التسجيل هو ممارسة نشاط اقتصادي داخل المملكة خاضع لضريبة القيمة المضافة (اطلع على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة)، إما عن خطوات الدخول والتسجيل علي الموقع الرسمي تكون كتالي:

الدخول علي موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل.

الضغط على (تسجيل الدخول).

ستتحول الصفحة إلى صفحة تسجيل الدخول والتي تحتاج إلى تسجيل البيانات التالية: الرقم المميز أو البريد الإلكتروني:

الرقم المميز: هو ذلك الرقم الذي يتم إرساله على الجوال المسجل مسبقًا.

البريد الإلكتروني: البريد الإلكتروني الذي تسجيله عن إنشاء الحساب.

كلمة المرور.

الضغط على كلمة (دخول).

ستظهر نافذة التحقق من الهوية وبها البيانات المسجلة وهي: اسم المستخدم. رقم الجوال. رمز التحقق: ستستقبل رسالة نصية على رقم الجوال المسجل بها رمز التحقق يتم كتابته في هذه الخانة.

الضغط على كلمة (تقديم).

والجدير بذكر انه يتم فرض هذه الضريبة على كافة المراحل التي يمر بها المنتج، بدءًا من إنتاج السلعة ومن ثم توزيعها إلى أن يتم بيعها مباشرةً، ففي مقابل المنتج أو الخدمة التي يحصل عليها المشتري فإنه يسدد ضريبة القيمة المضافة بالمبلغ المحدد من قبل الهيئة، ومن ثم يتم تحصيل هذه الضريبة من قبل المنشآت التي تبيع الخدمة أو المنتج.