الرياض تتزيين بالمطاعم والكافيهات في فعاليات ميض الرياض

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عمر شويل - جدة الرياض تتزيين بالمطاعم والكافيهات، في فعالية الرياض تنطلق فعاليات ميض الرياض (سينما السيارات) الجمعة المقبل 15 يناير من العام الجاري 2021، ولمدة 3 أشهر متتالية يقام الحدث في حي المعارض، بمشاركة سينما MUVI وأمانة الرياض وهيئة الترفيه والشركة المنفذة للفعاليات هي مؤسسة طرفة عين للفعاليات الترفيهية.

حدث وميض بالرياض

فكرة جديدة ولأول مرة في الرياض تحقق المتعة والترفيه أثناء مشاهدة الأفلام بأعلى درجات الأمان والتباعد الاجتماعي (فيروس كورونا)، الحدث عبارة عن سينما سيارات. يمكن للزائر التجول داخل ساحات الفعاليات والتي تشمل – على عكس سينما السيارات – منطقة مطعم ومنطقة كشك وعربات طعام، بالإضافة إلى جلسات المقهى وجلسات بلاي ستيشن

مطاعم فعاليات وميض الرياض

حاليا لا يوجد مطاعم مسجلة للحدث، سأضيف قائمة المطاعم التي ستكون موجودة داخل ساحة الفعالية لاحقا إن شاء الله.

سينما سيارات

مكان تُعرض فيه الأفلام يوميًا طوال مدة الفعالية، حيث يتم عرض 3 أفلام عربية وغربية (أفلام حديثة وشعبية) يوميًا لمدة ثلاث ساعات لكل فيلم، موقع الفيلم مجهز بأحدث شاشات العرض، يتسع المكان لأكثر من 200 سيارة. تتوقف هذه السيارات أمام شاشات العرض العملاقة التي هي على شكل تلفاز، وتتابع الصوت عبر موجات الراديو بتحديد موجات خاصة لهذا البث.

طريقة الحجز

يتم الحجز المسبق على موقع Movie Cinema، وتشمل التذكرة 2 بيبسي و 2 فشار كبير، وستكون الأسعار في متناول الجميع، واجهت الرياض اسمًا سمي على اسمها فهي تعتبر من أفضل الأماكن و نأخذك إلى أفضل الأماكن والمطاعم والمولات في الرياض. أفخم مكان. شيء مختلف تمامًا عن جميع مراكز التسوق التي تعرفها. يعتبر مكان المولات والتسوق هو الأول في السعودية والأول في الرياض يعتبر شيئاً فاخراً عن الآخر. المشروع الذي تواجهه الرياض هو مشروع الأول في المملكة العربية السعودية والذي يتضمن وجهتين مختلفتين وواجهة عمل وواجهة أعمال، وهذا بالنسبة للمملكة العربية السعودية فريد من نوعه ويعتبر من المشاريع الكبيرة في المملكة العربية السعودية، في بالإضافة إلى المساحات الخضراء الجميلة بالإضافة إلى موقف للسيارات هنا.