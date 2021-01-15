نظام صندوق التنمية العقارية الجديد اهم أهدافه برأس مال 191 مليار ريال سعودي

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عمر شويل - جدة نظام صندوق التنمية العقارية الجديد يُعلن عن وضع جميع مواردة وكذلك موعد بداية ونهاية السنة المالية وتشكيل مجلس الإدارة، يعمل هذا على أن يتم تأكيد النظام على التمتع بأموال الصندوق بالإضافة إلي التمويلات التي يقوم بتقديمها ومزايا وضمانات مقررة للخزانة العامة، كل هذه الأمور تحصل وفق أنظمة ولوائح معينة على أن يتم إصدار اللوائح في خلال 90 يوم من تاريخ نشر النظام ويتم نشرة في الجريدة الرسمية ويتم بالفعل العمل بها من تاريخ العمل بالنظام الجديد. نظام صندوق التنمية العقارية الجديد يضمن نظام الصندوق العقاري الجديد للتنمية أن يكون برأس مال يقارب 191 مليار ريال سعودي.

مع إمكانية زيادته بقرار من مجلس الوزراء وذلك بناء على اقتراح من خلال مجلس إدارة صندوق التنمية الوطنية.

يتم الدعم المقدم آلية بما يخدم نشاط تمويله بشكل كامل.

يتم استخدام التدفقات النقدية المصروفة من رأس مال صندوق التنمية العقارية.

يتقاضى المقابل المالي نظير للخدمات التي يقدمها.

في حالة ما يتم قبوله لدي المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.

الدخل الناتج من الأوراق والأدوات المالية المملوكة له على اختلاف أنواعها.

في حالة كان الدخل الناتج من استثمار أمواله وأرصدته وممتلكاته. أهداف صندوق التنمية العقارية الجديد يهدف صندوق التنمية العقارية الجديد من تحقيق كافة أنواع التنمية العقارية التي تهدف إلي تمكن المستفيد من تملك سكن ملائم.

يتم دفع أرباح القرض العقاري المدعوم بشكل جزئي أو كلي وذلك لكل المستفيدين الوارد ذكر أسماءهم في قوائم الصندوق أو أيضاً الوزارة.

بالإضافة إلي تقديم القروض للمطورين العقاريين وأيضاً جهات التمويل بما يستطيع تحقيق كل أهدافه.

واستثمار رأس المال والأموال المتوفرة لديه من مصادر أخري وجزء من رأس المال من اجل الإسهام في تطوير وتحسين مناطق سكنية وتجارية.

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