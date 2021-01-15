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عمر شويل - جدة طريقة تفعيل الهوية الرقمية الوطنية، من خلال تطبيق أبشر للأفراد يستطيع المواطنين تفعيل الهوية الرقمية الوطنية حيث أنها تعمل على تسهيل معرفة هوية حاملها دون وجود معه بطاقة الهوية الشخصية وهذا بواسطة تمكين رمز الاستجابة السريع والمتغير كما أن الهوية الرقمية تسهل استعراض جميع بيانات الهواية الوطنية ويستطيع المواطن تحميل الهوية الرقمية على الجوال الخاص به وهذا من أجل الاستفادة بها دون الحاجة الي استخدام الإنترنت.

تفعيل الهوية الرقمية الوطنية

الهوية الرقمية الوطنية تعتبر نقطة تحول في المعاملات الالكترونية بين المواطنين و كافة القطاعات المتعلقة بوزارة الداخلية السعودية الإلكترونية من خلال التطوير الرقمي ومن خلال الموضوع سوف نوضح طريقة تفعيل الهوية الرقمية الكترونية من خلال منصة أبشر للأفراد الجديد.

خطوات تفعيل الهوية الرقمية

تسجيل الدخول لمنصة أبشر للأفراد من خلال الرابط الرسمي.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

من خلال الضغط على أيقونة الصفحة الرئيسية اختار أيقونة خدماتي.

اضغط على تحميل معرف رقمي.

الضغط على كلمة تنزيل.

سوف يتم تفعيل خاصية face id

اترك التطبيق يتعرف على الوجه.

بعد تلك الخطوات يكون تم تنشيط المعرف الرقمي عبر تطبيق ابشر.

الهدف من هوية المقيم الرقمية

وزارة الداخلية السعودية أطلقت مبادرة وطنية وهي هوية المقيم الرقمية وتم إطلاق هذا المبادرة من خلال التعاون مع مركز المعلومات الوطني السعودي والهدف من المبادرة هي كالتالي.

مواكبة التطور الرقمي عاليما.

تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية التي تسمح للمواطن الوصول إلى المعلامات الإلكترونية وتعطيه الاذن لذلك.

تحديد هوية المواطن الرقمية من خلالها.

تهدف أيضا الي الحد من عمليات السرقة والاحتيال ومن أجل القضاء عليها.

تنشيط الهوية الرقمية بدل من تنشيط الهوية الرقمية للحد من انتشار الوباء المستجد.

سوف يتعرف القارئ على عدة معلومات حول الهوية الرقمية مثل ما هي الهواية الرقمية والهدف من استخدم الهوية الرقمية والخطوات التي يقوم بها المواطن من أجل تفعيل الهوية الرقمية من خلال منصة أبشر للأفراد إلكترونية.