تعيين حملة الماجستير والدكتوراه السعوديين في شؤون الحرمين في المملكة

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عمر شويل - جدة تعيين حملة الماجستير والدكتوراه السعوديين، هو آخر مستجدات طلبات التعيين التي صدر إعلانها، من قبل الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة الموافق 2 من جمادى الآخرة لعام 1442هـ، والموافق 15 من شهر يناير لعام 2021م، حيث أعلنت رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن حاجتها لشغل عدة وظائف شاغرة، لحاملي درجتي الماجستير والدكتوراه، بالشروط المعلن عنها، ويتم التقدم لطلب الوظيفة عند فتح باب التقديم المقرر أنه سيكون يوم 19 يناير عام 2021م، الموافق 6 جمادى الآخرة، وينتهي استقبال طلبات التعيين يوم 25 يناير الجاري 2021م، الموافق 12 جمادى الآخرة لعام 1442هـ.

تعيين حملة الماجستير والدكتوراه السعوديين

وقد أوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الله بن محمد السديس، عن إعلان فتح باب التقديم للتعيين في وظائف شاغرة بشؤون الحرمين، ويشترط على المتقدمين أن يكونوا من حملة الماجستير أو الدكتوراه، بتخصصات مختلفة عن طريق نقل الخدمات أو الترقية، وقد صدر هذا الإعلان تزامنا مع الإعلان عن وظائف النيابة العامة الشاغرة، وعن وظائف نسائية شاغرة بالمملكة، أما عن التخصصات للشهادات المعلن عنها هي كالتالي:

حملة شهادات الماجستير والدكتوراه في القانون والأنظمة.

حملة شهادات الماجستير والدكتوراه في الترجمة واللغات.

حملة شهادات الماجستير والدكتوراه في الإعلام والاتصال.

حملة شهادات الماجستير والدكتوراه في التنظيم والتطوير الإداري.

أبرز شروط إعلان تعيين حملة الماجستير والدكتوراه السعوديين

ولتقديم طلب الالتحاق بالوظائف الشاغرة، بالحرمين الشريفين، لابد من توافر عدة شروط في المتقدم لشغل الوظيفة، نذكرها كالتالي:

أن يكون المتقدم لطلب الوظيفة سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم لديه خبرات مناسبة للوظيفة المتقدم لها بالحرمين الشريفين.

أن يكون أداء المتقدم الوظيفي، لا يقل عن تقدير ممتاز خلال العامان الآخران.

أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

أن يجتاز المتقدم طلب الوظيفة المقابلة الشخصية بنجاح.

أن يكون المتقدم حامل للمؤهل العلمي المذكور في الإعلان.

مناصب نسائية قيادية عليا في الحرمين الشريفين

والجدير بالذكر أنه في يوم 21 جمادى الآخرة عام 1440هـ، قد أعلن الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الله بن محمد السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن رئاسة الحرمين الشريفين سوف تطور من مجال التطبيقات بها، للتعاون مع الدوائر الحكومية الأخرى، وذلك لمنح النساء مناصب قيادية بها، وذلك وفقًا لبرنامج رؤية المملكة 2030م، والتي تم الإعلان عنها آنذاك، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان.