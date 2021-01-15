نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في حافز في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في حافز، برنامج حافز هو برنامجٌ لدعم الباحثين عن عملٍ في المملكة العربية السعودية والذي أُطلِقَ من قِبَل الملك عبد الله بن عبد العزيز، ويُعدُّ الحلَّ المثاليَّ لكلِّ العاطلين عن العمل أو من يجدون صعوبةً في إيجاد عملٍ مناسبٍ لهم؛ حيث يقدِّم هذا البرنامج إلى المتقدِّمين مجموعةً رائعةً من المزايا التي تُعزِّز من فرصهم في الحصول على وظيفةٍ مناسبةٍ لهم ، يسهم البرنامج في الوقت ذاته في تخفيض معدَّلات البطالة في المملكة.

مميزات برنامج حافز

من خلال ربط الملف الشخصي بمراكز التوظيف وعروض العمل على موقع طاقات.

يتم تعيين موعده لعقد لقاءات للتوظيف بين المتقدم وصاحب العمل.

عقد العديد من الدورات التدريبية اللازمة لتأهيل الشخص المتقدم للعمل.

يحصل الشخص المستفيد على إعانة مالية قدرها 2,000 ريال لمدة 12 شهرًا.

يمكن للمستفيد أن يوقف الحصول على الدعم قبل انتهاء السنة، والحصول عند الحاجة و إعادة التقديم للحصول على المستحقات المتبقية.

طريقة التسجيل في حافز

الدخول إلى الموقع الاليكتروني الرسمي ل حافز طاقات.

تسجيل الدخول كباحث عن العمل.

كتابة البيانات الشخصية المطلوبة في المكان المحدد لها.

تسجيل الدخول.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

قم بالضغط على(التالي)

اكتب البريد الإلكتروني ورقم الجوال الخاص بك.

انقرعلى ايقونة ( إرسال) لإرسال كود التحقق على الهاتف.

قم بكتابة كود التحقق بشكل صحيح في المكان المخصص له.

طريقة تحديث حافز من طاقات

يجب أن يكون لدى المتقدم حساب في حافز.

تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي الخاص بك.

التأكد من صخة البيانات الموجودة.

تقديم طلب من أجل معاينته ومراجعة البيانات.

طريقة تغيير الإيميل الاليكتروني في حافز

الدخول إلى الموقع الرسمي لحافز .

تسجيل الدخول باستخدام إسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

الانتقال إلى المعلومات الشخصية من القائمة ا اعلي الشاشه.

قم بالضغط على رمز القلم المتواجد الي جانب التفاصيل الشخصية ومعلومات الاتصال.

سوف تجد في نهاية الصفحة خانة البريد الإلكتروني.

قم بالضغط على (اضغط هنا لتعديل البريد الإلكتروني).

قم بكتابة الايميل الجديد ثم الضغط على ايقونه (تأكيد).

سوف تصلك رسالة لتأكيد البريد الإلكتروني الجديد يجب إدخاله في المكان المخصص له.

يعتبر برنامج حافز من البرامج المهمة في المملكة العربية السعودية نظراً لأهميته الكبيرة بالنسبة للكثير من المواطنين الباحثين عن عمل، وقد بينا لكم أهم شروط حافز صعوبة الحصول عن عمل أو حافز البحث عن عمل.