“أبو قرنين” في ليلة اقتحام الكونغرس يورط ترامب ويطالبه بعفو رئاسي

بلادي – الرياض :

وضعت المبررات التي ساقها المتهم جيكوب تشانسلي، أحد أبرز وجوه أحداث اقتحام الكونغرس، والملقب بالرجل ذي القرنين، الرئيس ترامب في مشكلة؛ بعدما قال إن ما فعله كان تلبية لدعوة الرئيس.

وأوضح محامي المتهم، ألبرت واتكينز، وفقا لـ”سي إن إن”، أن موكله لم يكن عنيفـا، ويجب أن يحصل على عفو رئاسي، مشيرا إلى أنه فعل ما فعله لشعوره أنه كان يلبي دعوة الرئيس دونالد ترامب لدخول المبنى.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي حدد أكثر من 200 مشتبه في أحـداث اقتحام الكونغرس التي تسببت في مقتـل البعض وإصابة العشرات، ويواجه هؤلاء اتهامات تتراوح بين انتهاك قوانين فيدرالية والسرقة وحيازة أسلحـة.

وقالت السلطات إن “أبو قرنين” كان من بين مجموعة تحاول اختطـاف وقتـل عدد من المسؤولين الأميركيين المنتخبين، ويواجه اتهامات أخرى بالمشاركة في اقتحام الكونغرس والتمرد من أجل الإطاحة بالحكومة الأمريكية.