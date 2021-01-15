خادم الحرمين يوافق على منح 101 مواطن ومواطنة وسام الملك عبد العزيز نظير تبرعهم بالأعضاء

بلادي – الرياض :

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على منح 101 مواطن ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة.

يأتي ذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية، سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغياً.

ويُمنح وسام الملك عبد العزيز لمن قدّم خدمات كبرى للدولة أو لإحدى مؤسساتها، أو قام بخدمات أو أعمال ذات قيمة معنوية مهمة، أو قدّم تضحيات كبيرة، وللوسام خمس درجات، هي: الممتازة، والأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة.