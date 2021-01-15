“رحلة حاوية” وثائقي يستعرض كيف تصل البضائع والأطعمة من الخارج وطريقة تعامل الجمارك معها

بلادي – الرياض :

نشرت الجمارك السعودية فيديو وثائقيا قصيرا تحت عنوان “رحلة حاوية”، يستعرض كيفية التعامل مع الحاويات التي تأتي إلى الموانئ السعودية من جميع أنحاء العالم، منذ قدومها وحتى خروجها إلى المستورد.

وأوضحت أن 62% من البضائع التي تدخل السعودية تأتي عن طريق البحر عبر سفن معدة خصيصا لهذا الغرض، يصل حجم الواحدة منها إلى 4 أضعاف ملعب كرة القدم، وتحمل أكثر من 20 ألف حاوية ما بين عادية ومبردة.

وذكرت أن العمل في الموانئ يتواصل على مدار 24 ساعة بدون توقف، وقد سهّلت الأنظمة والتقنية التي تُطبق في الموانئ عملية الفسح، ليصبح متوسط مدة الفسح للحاوية أقل من 24 ساعة.

واستعرضت الجمارك إجراءات عملية فسح البضاعة منذ وصولها إلى الميناء، والتي تبدأ قبل يومين أو ثلاثة من وصول السفينة بدخول التاجر على منصة فسح الإلكترونية للحصول على التراخيص اللازمة، وإذا تم التأكد أن جميع الأوراق سليمة تقوم الرافعات بأخذها إلى منطقة الفحص بالأشعة للتأكد من خلوها من الممنوعات، ومن ثم فسحها وإخراجها من الميناء.

وعرض الفيديو مشاهد لإحدى السفن المتخصصة في نقل السيارات بين دول العالم، والتي تحمل أكثر من 5 آلاف سيارة، وبعض الأماكن المخصصة لحفظ المواد الخطرة القابلة للاشتعال في الموانئ، إضافة إلى مستودعات المواد الغذائية التي تحتاج إلى درجة حرارة معينة حتى يتم فسحها.

وأشارت الجمارك إلى أن الموانئ تستقبل يومياً أكثر من 7 آلاف حاوية، وتقوم بفحصها باستخدام علم البيانات والذكاء الاصطناعي الذي يعتمد على المعلومات عن البضاعة المستوردة، وبناء على تحليل البيانات والمعلومات يتم اتخاذ قرار الفسح من عدمه، وذلك لتسهيل عملية الاستيراد على التاجر.