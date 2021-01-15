حالة الطقس المتوقعة غدا السبت في المملكة

بلادي – الرياض : توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ (السبت)، سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق شمال ووسط وشرق المملكة. كما توقع المركز تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق. ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 31 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 3 درجات مئوية في القريات.

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