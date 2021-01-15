صفر انتظار للراغبين في تلقي لقاح كورونا في مركز جدة

بلادي – الرياض : سجل مركز تلقي لقاح فيروس كورونا في مدينة جدة “صفراً” في حالات انتظار الراغبين في تلقيه. وبدت صالات الانتظار خالية تماماً، وفقا لـ”الإخبارية”، حيث يحضر الشخص ويدخل إلى صالة أخذ اللقاح مباشرة. ويحتاج راغبو تلقي اللقاح إلى 17 دقيقة فقط لأخذ اللقاح؛ منذ دخولهم إلى المركز وحتى خروجهم منه.

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