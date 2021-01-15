تركي آل الشيخ يتلقى الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا

بلادي – الرياض : تلقى رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، الجرعة الثانية من لقاح “فايزر – بيونتيك”، المضاد لفيروس كورونا كوفيد-19. وأبدى آل الشيخ سعادته بعد اكتمال الجرعتين المحددتين للحصول على مناعة ضد الفيروس التاجي. وكانت وزارة الصحة قد شرعت منتصف الشهر الماضي في حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال استهداف الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بكورونا.

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