السماح للصندوق العقاري بتأسيس صناديق ادخار للمواطنين الراغبين في الاستفادة من المنتجات

بلادي – الرياض :
نشرت الجريدة الرسمية أم القرى، اليوم (الجمعة)، نظام صندوق التنمية العقارية الجديد بعد الموافقة عليه من مجلس الوزراء.
ووفق المادة الثالثة من النظام الجديد فإن الصندوق يهدف لتحقيق التنمية العقارية في المملكة من خلال تمكين المستفيد من تملك السكن الملائم.
ومُنح الصندوق الحق في تأسيس صناديق ادخار تُخصص للمواطنين الراغبين في الاستفادة من المنتجات والمبادرات بالتعاون مع جهات التمويل وفق ما تقتضي به الأنظمة.
ويدفع الصندوق أرباح القرض العقاري المدعوم دعما كاملا أو جزئيا للمستفيدين، ويقدم القروض للمطورين العقاريين وجهات التمويل بما يحقق أهدافه.
ويجب على الصندوق أخذ الضمانات اللازمة لما يقدمه من تمويل مباشر، ولا يجوز أن تتجاوز التزاماته المباشرة أو غير المباشرة قيمة أصوله.
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