تسببوا في إصابة امرأة.. شرطة الرياض تلقي القبض على 3 مواطنين تورطوا بارتكاب جرائم نشل وسرقة

بلادي – الرياض :

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 3 مواطنين بعد تورطهم في ارتكاب عدد من الجرائم.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد خالد الكريديس، أنه تم القبض على 3 مواطنين في العقد الثاني من العمر، تورطوا في ارتكاب عدد من جرائم السرقة ونشل الحقائب النسائية وسرقة محتوياتها.

وأوضح أن إحدى هذه الجرائم نتج عنها تعرض امرأة لكسور وإصابات متفرقة، مؤكدًا أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم، وإحالتهم للنيابة العامة.