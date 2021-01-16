نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام ساند برقم الهوية شروط التسجيل والاستعلام في التأمينات لتعويض العاطلين عن العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة إصدار مرسوم ملكي لتطبيق نظام ساند برقم الهوية،وهو حساب تعويض المستفيد أحد الأنظمة الحكومية التي أقرتها المملكة ويطبق على كافة المواطنين السعوديين الأقل من سن التاسعة والخمسون وبالأخص الأشخاص الذين يتبعون فرع المعاشات عبر نظام التأمينات الاجتماعية ويستهدف نظام ساند العامل الذي تعطل عن العمل بسبب ظروف خارجة عن إرادته ويقوم نظام ساند التعطل عن العمل بكفالة العامل وأسرته في تلك الفترة الانتقالية حتى يلتحق العامل بعمل جديد ويساعد نظام ساند العامل في توفير متطلبات الحياة اليومية وأيضا يشمل النظام على توفير تدريب للعامل للحصول على العمل المناسب ومساندته والبحث معه عن فرص العمل الجديدة.

رابط الاستعلام عن حساب تعويض العاطلين من ساند برقم الهوية

يسعى الكثير من الشباب المتعطل عن العمل في المملكة للبحث عن طريقة التحقق من أهلية ساند ويتم ذلك بشكل إلكتروني ويتم ذلك عن طريق رابط الاستعلام من ساند برقم الهوية للمواطن المتعطل عن العمل عبر الخدمة التي أطلقتها التأمينات الاجتماعية في المملكة.

كيفية الاستعلام من نظام ساند برقم الهوية 1442

يتيح الموقع الرسمي لنظام ساند إمكانية الاستعلام عن أحقيت العامل أو الموظف السعودي في الحصول على الدعم المالي من نظام ساند برقم الهوية وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمؤسسة التأمينات الاجتماعية عن طريق الخطوات التالية:

فتح موقع مؤسسة التأمينات الاجتماعية الرسمي.

فتح صفحة التحقق السريع.

الضغط على ساند.

ظهور حقل يكتب به رقم الهوية.

يظهر رقم تحقق مرئي يتم إدخاله في الخانة المخصصة له.

النقر على كلمة استعلام.

ظهور صفحة خاصة بالتفاصيل في حالة استحقاق العامل أو الموظف للدعم من ساند.

إذا كان المستعلم مستحق للدعم يقوم بالتسجيل في البرنامج.

التسجيل في حساب تعويض المستفيد عبر نظام ساند 1442

تتم عملية وخطوات التسجيل في نظام ساند 1442 عن طريق الدخول إلى بوابة التأمينات الاجتماعية وامتلاك حساب على المنصة لاستكمال عملية خطوات وطريقة التسجيل في ساند يرجى إتباع التعليمات التالية:

تسجيل عملية الدخول إلى بوابة التأمينات الاجتماعية.

كتابة رقم الهوية في الخانة الخاصة بذلك.

كتابة كلمة المرور في الخانة الخاصة بذلك.

الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

الضغط على خيار التعطل عن العمل.

الضغط على كلمة ساند.

ملئ الحقول بكافة البيانات المطلوبة.

الضغط والموافقة على الأحكام والشروط.

الضغط على إرسال الطلب.

أخر خطوة تتم عن طريق مراجعة الطلب من قبل الموظفين المختصين والتواصل مع الشخص لإبلاغه بقبول طلبه أو رفضة، ويستطيع الشخص الاستعلام عن حالة ملفه عبر الموقع الإلكتروني للتأمينات الاجتماعية.

شروط نظام ساند 1442الجديدة

تم إدراج تعديلات وتغييرات جذرية في نظام ساند للتعطل عن العمل 1422 وسنستعرض ما هى شروط نظام التعطل عن العمل ساند في السطور التالية: