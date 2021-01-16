طريقة تفعيل بطاقة صراف الراجحي من الجوال 2021

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عمر شويل - جدة طريقة تفعيل بطاقة صراف الراجحي من الجوال تعتبر من أهم الخطوات التي يجب على عميل بنك الراجحي عملها لكي يستطيع استخدام البطاقة، حيث أنه بعد أن يحصل على البطاقة لا يستطيع استخدامها إلا بعد أن يقوم بتفعيل البطاقة أول مرة، وتلك الخدمة هي إحدى خدمات مصرف الراجحي، ولتوفير الوقت والمجهود وفر البنك الراجحي خدمة تفعيل بطاقة صراف الراجحي عن طريق الجوال والصراف الآلي دون الذهاب إلى أحد فروع بنك الراجحي.

مصرف الراجحي

مصرف الراجحي هو أحد المصارف الكبيرة في المملكة، والذي يساهم بشكل كبير في اقتصاد المملكة العربية السعودية، ولمصرف الراجحي تاريخ كبير في المملكة، حيث تم إنشاء بنك الراجحي في عام 1957 على يد أبناء عبد العزيز الراجحي.

ومصرف الراجحي يعمل بضوابط شرعية تمنع الربا، ويقوم البنك بمشاركة عملائه أرباح المشاريع التي يقوم بعملها، ويعمل البنك أيضا بضوابط الشريعة الإسلامية في الإيداع والإقراض.

طريقة تفعيل بطاقة صراف الراجحي من الجوال

يمكن للعميل تفعيل بطاقة صراف الراجحي من الجوال بسهولة، ويمكنك عمل ذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى أقرب ماكينة صراف آلي تابعة لبنك الراجحي.

تقوم بإدخال بطاقة الراجحي في الماكينة.

تطلب منك الماكينة أن تقوم بكتابة أربعة أرقام بشكل غير منتظم.

تقوم بالضغط على زر الاستعلام عن الرصيد.

سوف يرسل لك المصرف رسالة على رقم الهاتف المسجل في البنك، وتحتوي هذه الرسالة على كلمة المرور.

تقوم بكتابة كلمة المرور في الماكينة، ثم تقوم بالضغط على تأكيد.

مزايا بطاقة صراف الراجحي

تعتبر بطاقة الراجحي من أهم التحديثات التي قام بعملها بنك الراجحي من أجل عملائه، حيث أن البطاقة الجديدة تحتوي على شريحة ذكية هي أفضل من الشرائح الأخري الممغنطة، وتلك المميزات هي:

جعل البطاقة أكثر أمانا لحساب العميل من الاختراق، وسوء استغلال البطاقة وذلك يرجع للشريحة الذكية الموجودة بالبطاقة.

عدم القدرة على تزوير البطاقة واستخدام بطاقة أخري غير أصلية.

تقوم البطاقة بتحديث البيانات تلقائيا، وبذلك فلا تحتاج إلى تحديث البيانات كثيرا.

يمكن استخدامها في الشراء عبر الأنترنت دوليا.

تستطيع أن تحصل على البطاقة فوريا عن طريق احد فروع بنك الراجحي

شروط إصدار بطاقة صراف الراجحي

يوجد بعض الشروط التي فرضها بنك الراجحي لإصدار البطاقة، وتلك الشروط هي:

أن يكون المتقدم لطلب الحصول على البطاقة 18 عاما أو أكثر.

يجب امتلاك حساب جاري في بنك الراجحي.

تقديم صورة من الهوية الوطنية للمتقدم لطلب الحصول على البطاقة.

وبهذا نكون قد انتهينا من شرح طريقة تفعيل بطاقة صراف الراجحي من الجوال.