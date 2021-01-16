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عمر شويل - جدة تجديد الهوية الوطنية 1442 الأوراق المطلوبة وحجز موعد في الأحوال المدنية . اعتبر الهوية الوطنية ذات أهمية كبيره بالنسبة لأي شخص ويجب القيام بتجديدها عند انتهاء صلاحيتها مباشره . وذلك الاستمرار الحصول على الخدمات الكثيرة والمختلفة التي تحتاج إلى الهوية الوطنية .ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم معلومات وفيرة عن تجديد الهوية الوطنية 1442 .

أهمية تجديد بطاقة الهوية الوطنية

من المعروف أن عمليه تجديد الهوية الوطنية من اهم الأشياء بالنسبة للمواطن في المملكة العربية السعودية جديد البطاقة في ميعادها يوفر لك الأصول علي الخدمات التي لا تتم ألا بوجود الهوية الوطنية كمان خلالها يتم المعاملات الحكومية وأيضا التقديم على وظائف العامه والخاصة . فيجب عليك القيام لتجديد الهوية الوطنية في الميعاد لكي لا تتعرض للغرامه أو العقوبة المالية بسبب التأخير . فمن الممكن أن يتعرض المواطن لعدم إنهاء المعاملات المراد انجزاها . هناك بعض الشروط والمتطلبات التي وضعتها على الحكومة السعودية لكن يريد القيام بتجديد الهوية.

الأوراق المطلوبة لتجديد الهوية الوطنية 1442

هناك العديد من الأوراق المطلوبة لكي يتم تجديد الهوية الوطنية لعام 1442 بنجاح، يجب توافر تلك الأوراق مع الأشخاص والمواطنين الذين قد تم انتهاء البطاقة الخاصة بهم وهذه الأوراق التي قد تم الإعلان عنها من وزاره الداخلية السعودية وهذه الأوراق هي :

إذا كان الأب متوفي يقوم الابن بإرفاق صوره من اصل صك حصر الإرث.

يتم إصدار بطاقه الهوية الخاصة للمواطن في عمر ف15 سنه.

في حاله وفاه والد الطلب يتم حضور أي شخص من العم أو الشقيق أو الوالي الشرعي للولد.

يجب أرفاق صوره من بطاقه المعرف الخاص بالولد.

يجب أن يكون عمر المعرف اكبر من 18 عاما.

يجب إحضار كل من سجل الأسرة، و إذا كانت الأم مطلقه يتم إرفاق صوره لسجل الأسرة مضاف إليه صوره من بطاقه الأم.

يجب إحضار كيفن الوثائق المطلوبة مثل صوره من بطاقه الهوية الوطنية المنتهية واصل البطاقة.

في حاله الزواج يتم إحضار سجل العائلة الرسمي وصوره منه.

إحضار صوره مقاس 4 ×6 ملونه ويكون الفرض مرتدي الزي السعودي.

إحضار نموذج لتحديث بطاقه الهوية الوطنية وماله جيدا وعدم وجود أخطاء في المعلومات الخاصة ب مجدد بطاقه الهوية.

يجب عند تجديد البطاقة الهوية الوطنية يجب حجز موعد لتجديد البطاقة عبر شبكه الإنترنت.

تقديم كافه الوثائق في الموعد المحدد الخاص بموعد تجديد البطاقة

تعبئه نموذج 56 بخط واضح أو تعبئه إلكترونيا.

حجز موعد في الأحوال المدنية في السعودية

هناك العديد من الخطوات التي يجب اتباعها لكي يتم لكي يتم حجز موعد في الأحوال المدنية و هذه الخطوات هي :