نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط مكافحة المخدرات للنساء 1442 رتبة جندي ورابط تقديم وظائف مكافحة المخدرات في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط مكافحة المخدرات للنساء 1442 رتبة جندي ، نتعرف سوياً في هذه المقالة على شروط مكافحة المخدرات للنساء 1442 حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل في مكافحة المخدرات نساء 1442 للتعيين على رتبة جندي، وذلك وفقاً للمواعيد المحددة والتي سنوضحها أدناه، بالإضافة إلى بعض الشروط الواجب توافرها فيمن ترغب بالتقديم على وظائف مكافحة المخدرات 1442 نساء.

شروط مكافحة المخدرات للنساء 1442

أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الشؤون العسكرية مواعيد تقديم مكافحة المخدرات نساء 1442 رتبة جندي لتكون بدءاً من يوم الأحد الموافق 4-6-1442 الموافق 17-1-2021، في تمام الساعة 10:00 صباحاً، وينتهي التقديم في مكافحة المخدرات نساء 1442 يوم الخميس الموافق 8-6-1442 الموافق ليوم الخميس 21-1-2021 في تمام الساعة 10:00 صباحاً.

وقبل أن نتعرف سوياً على شروط مكافحة المخدرات نساء ، أكدت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أنه يجب على المتقدمة أن تكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة وما يُعادلها ويُفضل المؤهل يكون عالي، فيما أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الشؤون العسكرية شروط تقديم مكافحة المخدرات للنساء 1442 رتبة جندي والتي أهمها أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ.

شروط تقديم مكافحة المخدرات نساء 1442

جاءت الشروط الواجب توافرها فيمن ترغب بالتقديم في وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1442 رتبة جندي كالتالي:

أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى.

أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

أن تكون المتقدمة حسنه السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن يكون لديها هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية وقت التقديم.

أن يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

ألا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.

توافر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.

رابط مكافحة المخدرات القبول والتسجيل نساء 1442

يمكنكم التقديم في مكافحة المخدرات 1442 للنساء رتبة جندي من خلال الدخول على رابط بوابة أبشر للتوظيف، وذلك في المواعيد المُحدد، وسوف نتابع معكم المزيد من الأخبار عن نتائج قبول مكافحة المخدرات نساء 1442، وذلك بعد انتهاء جميع الأعمال الخاصة بالتقديم المراجعة والكشف الطبي.