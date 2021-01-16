السويلم : يقيم ورشة تطويرية في “السلامة في التصوير”

دوت الخليج – الأحساء اقامت مجموعة ديتلز التسويقية مساء يوم الخميس اول ورشاتها التطويرية تحت عنوان “السلامة في التصوير” قدمها المصور رائد سلمان السويلم بمقر مكتب المجموعة بإشراف المدير التتفيذي لها رباب عبدالمحسن بمحافظة الأحساء. فيما تضمنت محاور الدورة سلامة المصور في التصوير وااسلامة حول المصور منها : السلامة الجسدية والسلامه النفسية والسلامة القانونية، ولكل محور محاور مختلفة منها: السلامة من الاختناق السلامة من الحروق السلامة من الكسور والرضوض أيضاً السلامة في المناسبات الرياضية وللسلامة القانونية دوراَ كبير منها معرفة انظمة التصوير في الأماكن العامة. فيما نوهها السويلم قائلاَ: للتصوير مجالات كثيرة ويجب ع المصور معرفة توجهه واختصاصة حتى يتم اخذ الإحتياطات اللازمة في السلامة. فيما حضر الورشة أكثر من ٥٠ مشترك اونلاين من مختلف مناطق المملكة والخليج ومختلف الفئات والمجالات واختتمت بنقاش الحضور والتكريم.

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