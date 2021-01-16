نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدور قرار ترخيص تأجير السيارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة صدور أول ترخيص يسمح للأفراد بتأجير السيارات، قامت بعض الشركات بعمل تطبيقات لكي تكون أول وسيط يتم من خلاله التأجير الإلكتروني لكي يتم من خلالها عمل ترخيص تأجير السيارات من الأفراد إلى بعضهم البعض، وذلك في المملكة العربية السعودية، وقد نشر حساب شارك عبر الحساب الرسمي الخاص بهم على موقع تويتر أن التطبيق قد حصل على أول ترخيص وسيط لتأجير السيارات المملوكة للأفراد. إعلان الهيئة العامة للنقل قرار ترخيص تأجير السيارات قام رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح بعمل إعلان رسمي لكي يتم من خلاله إصدار ترخيص تأجير السيارات، وأعلن في شهر مارس الماضي أن الهيئة سوف تتيح قريبًا خدمة تأجير المركبات للأفراد الخاصة، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية تطبيق، والتي تقوم بترخيصها الهيئة العامة للتأجير الإلكتروني، وذلك من أجل زيادة الدخل الخاص بالمواطنين.

وقد أضاف الرميح أن جميع المحاكم سوف تشهد حوالي 9 آلاف قضية سنويًا وذلك نتيجة الخلافات بين جميع الأطراف الخاصة بعقد التأجير الخاص بالمركبات والتي شكلت هاجس بشكل يومي لجميع أقسام الشرط الذي يتم وضعه. وقد لفت رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح أنه عند تأجير مركبة غير نظامية أو غير مفحوصة سوف يصبح من الماضي، ويتم ذلك بعد إيجاد حلول تقنية تقوم بالتخفيف عن مالك المستهلك ومالك المكتب وذلك بهدف تنظيم العمل في هذا النشاط. آلية العمل على ترخيص تأجير السيارات قد أشار رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح أن أي مركبة وهي تسير على الطريق فإنها معرضة إلى حوادث مرورية وأن سلمت من الحوادث المرورية فإنها أيضًا معرضة لحوادث غير مرورية، سواء عن طريق سوء الاستخدام أو الادعاء بسوء الاستخدام.

وأشارت الهيئة العامة للنقل أن أيضًا جميع الضيوف يمكن لهم أن يقوموا بحجز أي مركبة يريدونها.

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