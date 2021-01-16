نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عدد أسابيع الفصل الدراسي الثاني 1442 بدون إجازة العيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة عدد أسابيع الفصل الدراسي الثاني 1442 بدون إجازة العيد، والذي يعد احد اكثر الأسئلة التي تشغل بال كافة القطاع التعليمي بالأخص مع بدايات الفصل الدراسي الثاني في المملكة العربية السعودية والذي من المقرر له البدء خلال الأسبوع المقبل، ويسعي كافة طلاب وطلبة المراحل الدراسية المختلفة الابتدائية والمتوسطة والثانوية لمعرفة موعد نهاية العام الدراسي الحالي والتعرف على عدد أيامه، ولكي نعلم كم عدد أيام الفصل الدراسي الثاني 1442 تابع القراءة.

عدد أسابيع الفصل الدراسي الثاني

أعلنت أسابيع الفصل الدراسي الثاني كون عدد أسابيع الفصل الدراسي الثاني تبلغ 18 أسبوع وذلك وفقا لخطة التعليم التي تم وضعها بداية العام الدراسي الحالي والتي تم الإعلان عنها في مؤتمرها الصحفي الأخير، كما أعلنت وزارة التعليم عن خط سير الفصل الدراسي الثاني 1442 كما يلي؛

يتم بداية الفصل الدراسي الثاني في يوم 4 جمادى الآخر للعام الهجري 1442.

على أن تكون إجازة عيد الفطر بداية من يوم 17 رمضان 1442 حتى يوم 5 من شوال 1442.

ليتم استئناف الفصل الدراسي الثاني يوم ال6 من شهر شوال للعام الحالي 1442.

ويبدأ طلبة وطلاب العام الدراسي الحالي لمختلف المراحل الدراسية من الابتدائية إلى الثانوية خوض امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم ال11 من شهر شوال 1441.

لتبدأ أجازة نهاية العام الدراسي الحالي 1442 بالسعودية في ال22 من شوال.

نظام دراسة الترم الثاني بالسعودية

لا يختلف النظام الدراسي المتبع في الفصل الدراسي الثاني في المملكة عن ما تم في الفصل الدراسي الأول، والذي كان بنظام التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد، والذي يأتي في أطار حرص المملكة على صحة المواطنين والطلاب في ظل انتشار جائحة كورونا.

ويبدأ طلاب المرحلة الابتدائية يومهم الدراسي في تمام الساعة ال3 عصرا، والمرحلة المتوسطة والثانوية في تمام ال9 صباحا.