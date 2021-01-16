نموذج وخطوات تجديد رخصة قيادة سعودية 1442

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عمر شويل - جدة تتطلب إدارة المرور في المملكة العربية السعودية نموذج تجديد رخصة قيادة لكي يتمكنوا من عمل الإجراءات اللازمة لكي يتمكن المواطنين والمقيمين في المملكة من تجديد الرخصة الخاصة بهم، ولكي توفر وزارة الداخلية السعودية الوقت والمجهود على المواطنين والمقيمين، ومن اجل مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، وفرت أمكانية إتمام إجراءات تجديد رخصة القيادة إلكترونيا عبر منصة أبشر الإلكترونية عن طريق الأنترنت، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على نموذج وخطوات تجديد رخصة قيادة سعودية 2021، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

نموذج تجديد رخصة قيادة سعودية

توفر إدارة المرور بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية نموذج تجديد رخصة قيادة إلكتروني،للأشخاص اللذين لديهم الرغبة في تجديد رخصة القيادة الخاصة ، أو إصدار أو استبدال الرخصة الخاصة بهم، كما يجب طباعة النموذج من موقع الوزارة الإلكتروني وتعبئة البيانات الموجودة فيه التي تثبت هوية مقدم الطلب، وإرسال بعض الأوراق الأخري المطلوبة عن طريق مكتب المرور الذي ينتمي له مقدم الطلب، وهذه هي بيانات نموذج تجديد رخصه القياده :

رقم الميكروفيش .

الطلب الذي تريده سواء تجديد أو إصدار أو استبدال رخصة .

أسم مقدم الطلب .

أسم والد مقدم الطلب .

أسم جد مقدم الطلب .

أسم عائلة مقدم الطلب .

جنسية مقدم الطلب .

عنوان أقامة مقدم الطلب .

هاتف المنزل .

هاتف العمل .

رقم البطاقة الشخصية لمقدم الطلب .

تاريخ ميلاد مقدم الطلب .

مهنة مقدم الطلب .

طول ووزن مقدم الطلب .

لون العينيين ولون الشعر .

لبانات الرخصة .

المؤهل للحصول على الرخصة .

بيانات الكفيل مثل، أسم الكفيل وعنوانه ورقم هاتفه .

رقم وتاريخ الصحيفة الجنائية لمقدم الطلب .

تاريخ تقديم الطلب وتوقيع مقدم الطلب .

الوثائق المطلوبة لتجديد الرخصة

رخصة القيادة المنتهية الصلاحية .

أذا كنت ترغب في استخراج بدل تالف فيجب عليك إحضار الرخصة التالفة .

أذا تمت سرقة الرخصة وتريد تجديدها فيجب عليك إرفاق محضر رسمي بالسرقة .

بطاقة الهوية لتجديد الرخصة للمواطن .

رخصة الإقامة لتجديد الرخصة للمقيم .

وثيقة تأمين المركبة وصورة منها .

نموذج تجديد الرخصة .

6 صور لمقدم الطلب تكون حديثة، بمقاس 6*4 .

إيصال سداد رسوم .

نتيجة الفحص الطبي لمقدم الطلب .

طريقة تجديد الرخصة

عن طريق منصة أبشر الإلكترونية، قم بتقديم طلب تجديد الرخصة الخاصة بك قبل موعد انتهائها بفتره كافية لكي لا توقع عليك غرامة تأخير التجديد التي تفرضها عيك إدارة المرور السعودية، وبعد التجديد يمكن أستلامها من أقرب مكتب مرور أو عن طريق البريد السعودي مقابل رسوم التوصيل، وهذه هي خطوات التجديد :

أولا قم بالدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية عن طريق الأنترنت .

الإلكترونية عن طريق الأنترنت . أقر على أيقونة أبشر أفراد .

أكتب أسم المستخدم أو رقم الهوية .

أكتب كلمة المرور بشكل صحيح .

أنقر علي خيار تسجيل الدخول .

سوف يظهر لك الكثير من الخيارات في الصفحة الرئيسية أختر منها ( قائمة خدماتي ) .

أختر المرور .

أنقر علي خيار تجديد الرخصة .

حدد الرخصة التي تريد تجديدها .

أكتب البيانات المطلوبة بشكل صحيح .

رفع المستندات .

تأكيد البيانات .

حدد طريقة أستلام الرخصة .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم نموذج وخطوات والأوراق المطلوبة لكي يستطيع المواطنين والمقيمين في المملكة من تجديد رخصة قيادة الخاصة بهم .