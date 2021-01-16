نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط توثيق عقد أيجار سكني من طرف واحد وخطوات التوثيق وشروطه في المقال التالي

عمر شويل - جدة توثيق عقد أيجار سكني، من اهم الخدمات التي تقدمها وزاره الإسكان حيث يمكن الآن للمواطن السعودي التمكن من توثيق عقد أيجار سكني بكل سهوله وذلك عن طريق الأنترنت، توثيق عقد أيجار سكني متاحه للعقود السكنية فقط ولابد من توافر عده شروط ونحن سوف نقوم بشرح توثيق عقد أيجار سكني وخطواته وشروط التوثيق وكيفيه الحصول علي الخدمة من خلال المقالة الأتية.

توثيق عقد أيجار سكني

توثيق عقد أيجار سكني، تعتبر حاليا من اهم الخدمات التي يستخدمها المواطن السعودي والتي يستفاد منها احد الطرفين من المؤجر والمستأجر ويمكن للمواطن تقديم طلبه الكترونيا للحصول علي توثيق عقد أيجار سكني من طرف واحد ويجب أيضا علي المواطن ارفاق جميع البيانات والمستندات المطلوبة منه، وبعدها يتم التحقق من الطلب وجميع المستندات المرفقة به من خلال شبكه أيجار وتقتصر هذه الخدمة علي العقود الخاصة بالسكن فقط.

متطلبات توثيق عقد أيجار سكني

تتطلب خدمه توثيق عقد أيجار سكني عده متطلبات يجب علي المواطن استيفاءها جميعا لضمان نجاح خدمه توثيق عقد أيجار سكني، وتكتمن هذه المتطلبات في الأتي:

تسجيل المطالبة بالتقسيط.

التأكيد من استكمال مستندات مقدم الطلب.

تحقق أيجار من سبب امتناع الطرف الأخر.

إبرام عقد من طرف واحد في حاله الاستمرار في الرفض.

بيانات العقد وتوفير نسخه ورقيه منه ويكون بدا في 11 يناير 2019.

البيانات الصحيحة لمقدم الطلب.

بيانات الطرف الممتنع عن التوثيق.

بيانات عقد ألإيجار والعنوان الوطني للوحده.

كيفيه توثيق عقد أيجار سكني

يمكن الحصول علي خدمه توثيق عقد أيجار سكني الكترونيا وذلك عن طريق اتباع الخطوات الأتية لضمان نجاح الخدمة، وتكتمن هذه الخطوات في الأتي:

دخول الموقع الإلكتروني الخاص أيجار.

تحديد مقدم الطلب إذا كان مؤجر أو مستأجر.

إدخال الغرض من التوثيق.

معلومات المستأجر و المؤجر جميعها صحيحه.

موقع العقار بالتفصيل.

إضافة مرافقين إن وجدو.

رفع صوره من العقد الورقي.

الضغط علي الإقرار اسفل الصفحة وبعدها يتم الضغط علي التالي.

وفي النهاية سيتم توثيق عقد أيجاز سكني بنجاح وبكل سهوله وذلك الكترونيا مما يوفر علي المواطنين الراحة وعدم الذهاب إلي مكاتب التوثيق.