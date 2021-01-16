نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العلاوة السنوية وموعد صرفها للمعلمين والعسكريين والموظفين بالسعودية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة العلاوة السنوية وموعد صرفها يبحث الكثير من المعلمين والمعلمات والموظفين والعسكريين عن الموعد الرسمي لصرف العلاوة السنوية للعام الهجري 1442، التي أصبحت تتم من خلال التقويم الميلادي بدلاً من الهجري، في جميع المعاملات الحكومية، وكلك مواعيد صرف العلاوة السنوية بعام 1442، طبقاً بما قمت الجهات المختصة بالتعديل للمادة 17 الخاص بنظام الخدمة المدنية، وأشار القانون الجديد بأن بإمكان الموظف الحصول على العلاوة على حسب سلم الرواتب الملحق بالنظام، وهذا من خلال منحة للدرجة التالية بشكل مباشر، ويتم ذلك بدأً من أول يوم بالسنة، وقد قامت الحكومة السعودية في الفترة الأخيرة باتباع بعد الإجراءات، وبعض التعديلات لصرف سلم رواتب كافة العاملين بالدولة.

العلاوة السنوية وموعد صرفها 1442

الجدير بالذكر أن وزارتي الخدمات المدنية والمالية قاموا بتحديد المواعيد الرسمية التي تتعلق بالعلاوات لهذا العام، لكافة الموظفين في الدولة، فقد كانت الدولة تتبع صرف العلاوة بشهر محرم الهجري، ولكن بعد أن تم القيام بالتعديلات أصبح الموعد الجديد لصرف العلاوات السنوية للعام الجديد 1442، الذي قد تم تحديدها بالنسبة لكلاً من المعلمين والموظفين والعسكريين، وقد أهابت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية على أن تم تأجيل منح العلاوة، بعد ما تم من تعديلات جديدة للقوانين التي تتعلق بالمعلمين والموظفين والعسكريين، منذ بداية عام 2021، مما أدى لتأجيلها.

المواعيد الرسمية لمنح موظفين الدولة العلاوة السنوية

قامت وزارة التربية والتعليم مؤخراً بتحديد السلم الجديد لذلك العام، والذي قد تم العمل به منذ شهر يوليو الماضي، بعد أن تم تحديد رواتب المعلمين بالمملكة العربية السعودية التي جاءت بالنحو الآتي:

قد تم ترقية المعلمين بالمستوى الرابع والخامس للقيام بأداء وظيفة معلم ممارس.

يبلغ أعلى مستوى راتب لمستوى الوظيفة الثالثة بحوالي 32170 ريال سعودي، ولكن المستوى الأول يصل راتبه حتى 5200 ريال سعودي.