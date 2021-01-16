اعتبارًا من اليوم.. الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها إلى الدمام

بلادي – الرياض : أعلنت الخطوط الجوية القطرية، استئناف تسيير رحلاتها إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام اليوم (السبت)؛ بواقع رحلة يومياً.‏ وأوضحت الخطوط أنها استأنفت أمس تسيير رحلاتها إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بمعدل 4 رحلات أسبوعياً.‏ يشار إلى أن الخطوط القطرية بدأت تسيير رحلاتها إلى المملكة الإثنين الماضي الموافق 11 يناير، برحلة إلى ‏مطار الملك خالد الدولي بالرياض للمرة الأولى منذ عام 2017 وبواقع رحلة يومياً‎.

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